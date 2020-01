Parkinson-kórban szenved a rocklegenda

A 71 éves rocklegendánál tavaly áprilisban diagnosztizálták a betegséget, amely már annyira elhatalmasodott rajta, hogy nem is tudja palástolni a remegését és a fájdalmait. A sztár elmondta, hogy a tavalyi éve folyamatos fájdalmakkal telt. Úgy fogalmazott, ez volt élete legnyomorúságosabb szakasza. A karja és a lába most is szinte teljesen érzéketlen.

Fájdalom és remegés tölti ki az egykori rocksztár napjait. Fotó: Getty Images

Egy műtét után jelentkezett a kór

A sztár meglepő részletességgel számolt be egészségi állapotáról. Mint modta, az egész tavaly áprilisban kezdődött, amikor elesett és emiatt meg kellett operálni. Szerinte az orvosok sem biztosak abban, hogy az esés vagy a műtét váltotta-e ki a Parkinson-kórt.

"Szörnyű kihívás volt számunkra, műteni kellett a nyakamat, ahol minden ideg roncsolódott. Akkor jöttem rá, hogy egy enyhe formájú...." - kezdte a sztár, de könnybe lábadt a szeme és elcsuklott a hangja, így a mondatot a felesége, Sharon Osbourne fejezte be. Ő mondta el, hogy a rocker a Parkinson-kór egyik enyhébb típusában szenved. Az Osbourne-házaspár elmondta azt is, hogy mivel az Egyesült Államokban már a kúra minden lehetőségét kimerítették, áprilisban Svájcba utaznak orvosi konzultációra.

A Parkinson-kór egy neurodegeneratív betegség, amely jelenleg nem gyógyítható. A gyógyszerek csak lassítani tudják az állapotromlást.