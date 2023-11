Implantátum segített a Parkinson-kóros férfin

A franciaországi Bordeaux-ban élő Marc Gauthier-nél több mint húsz évvel ezelőtt diagnosztizáltak Parkinson-kórt. A 63 éves férfi neurodegeneratív betegsége előrehaladott stádiumba jutott. Emiatt a lábai többször is „lefagytak”, ilyenkor pedig rendszeresen el is esett. Mostanra azonban egy kísérleti gerincbeültetésnek köszönhetően gond nélkül képes járni, sőt kilométereket is megtesz. Az implantátum úgy segít, hogy elektromos stimulációkat juttat a gerincvelő alsó részébe – számol be az innovatív eljárásról az IFL Science.

A gerincvelő-stimulációs eljárás kifejlesztői szerint további kutatásokra van még szükség ahhoz, hogy az implantátumot széles körben alkalmazni tudják, ezért azt terveik szerint jövőre további hat betegnél tesztelik majd.

"Minden vasárnap kimegyek a tóhoz"

Az implantátum egy úgynevezett neuroprotézis, amely elektromos ingerlést juttat a gerincvelőbe, hogy ezzel aktiválja a járást befolyásoló, diszfunkcionális idegi áramköröket. Ezt a módszert már korábban is alkalmazták Parkinson-kórban szenvedőknél, ám akkor a gerinc felső és középső része fölé helyezték az implantátumokat, így azok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Gauthier esetében a kutatók ehelyett a hát alsó részébe helyezték be az eszközt, stimuláláskor ugyanis az így tudja megfelelően aktiválni a gerincvelő és a lábizmok közötti neuronokat. Az implantátumot a férfi lábain elhelyezett mozgásérzékelők indítják be, hogy az elektromos ingerlést juttasson a gerincébe. Az ingerlés szintjét személyre szabottan állították be, miután részletesen kielemezték, hogyan járt korábban.

"Minden vasárnap kimegyek a tóhoz és 6 kilométert sétálok. Ez hihetetlen" – mondta el a férfi, aki korábban az esései miatt egyre gyakrabban maradt inkább otthon, három évvel ezelőtt pedig még a munkáját is kénytelen volt feladni.