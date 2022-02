Náthásan ezért nem kapunk levegőt

Mi történik nátha esetén? Folyik az orrunk, rosszul érezzük magunkat. Kézenfekvő volna a válasz, hogy a tüsszögő, "taknyos" orrtól váladékozunk, de más áll a háttérben. Az orrváladékozás egy tünet, amelyet az orrnyálkahártya duzzanata okoz. Az orrnyálkahártya gazdag érhálózattal rendelkezik, ebből kifolyólag viszont duzzanat, más néven vírusos gyulladás esetén komoly térfogat-növekedésen megy keresztül, egyben váladéktermelése is erősen fokozódik.

Mint a bevezetőből is kiderülhetett, a náthás megbetegedések többségét vírusok okozzák. Van belőlük vagy kétszáz, a legkártékonyabb a rhinovírus, amely a vírusos megbetegedések többségéért felel. A nátha vírusos formáján évente legalább egyszer mindannyian átesünk, és ez többnyire nyomtalanul gyógyul. Életünk során akár 200-300 alkalommal is szenvedhetünk náthától, amely az őszi, téli hónapokban gyakoribb. Fontos tudni, hogy nátha esetében, ha nem lép fel bakteriális felülfertőződés, akkor antibiotikum szedése szükségtelen, hiszen azok a vírusokra hatástalanok.

Életünk során akár 200-300 alkalommal is szenvedhetünk náthától.

Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Mitől dugul el az orr?

Az orr az orrnyálkahártya említett váladékozása és a duzzanat miatt dugul el. Békeidőben az orrnyálkahártya folyamatosan nedves, csillós hengerhámján a száraz szennyeződések könnyen megtapadnak, az apró csillószőrök pedig ritmikus hullámzással adogatják egymásnak a mikroszkopikus porcicákat, amolyan futószalag jelleggel, vagy inkább tengeri fű ringására emlékeztető módon a garat nagy barlangja felé. A köhögés, krákogás, prüszkölés, tüsszentés, hapcizás sem más, mint az iciri-piciri porrészecskék irritációja elleni védelem.

A kevés napfény, a hideg, a túl rövid nappalok, vagy a mozgáshiányos hónapok miatt leszünk télen gyakran betegek? Esetleg az étkezésünk változik, vagy a higiéniára nem fordítunk kellő figyelmet? Szakember segít választ találni a kérdésekre.

Amikor az orrból vízszerű, úgynevezett szerózus váladék kezd csöpögni, akkor ez félreismerhetetlen jele annak, hogy a védelem csorbát szenvedett: a náthát okozó, cseppfertőzéssel odakerült kórokozók megtapadtak a nyálkahártyán. A rémes rhinovírusok akkor indulnak jó eséllyel sikeres ostromra, ha az orrnyálkahártya valamiért veszít ellenálló képességéből, például lehűlés miatt. A meggyengített orrnyálkahártyán könnyebben telepszenek meg különböző baktériumok is, amelyek különféle szövődmények kialakulásában is bűnösek. Az így létrejövő orrdugulás pedig nem csupán az éltető oxigént jelentő levegő útját zárja el, de ellehetetleníti a rágás során az ételekből felszabaduló aromák eljutását is az érzősejtekhez, azaz megfoszt minket az összetett ízérzékeléstől.

A nátha kezelése

A nátha ellen nincs tabletta, de gyorsíthatjuk a gyógyulást néhány óvintézkedés bevezetésével. Igyunk sok folyadékot. A nagy mennyiségű folyadék fokozza az orrnyálkahártya működését, ezáltal segíti a váladék gyorsabb kiürülését, tehát a kórokozók mielőbbi eltávolítását. Inhaláljunk forró kamillateával. A kamilla nemcsak az orrnyálkahártyát nedvesíti, de gyulladásgátló hatású is.

Enyhíthetjük a tüneteket, illetve javíthatunk a közérzetünkön például orrcseppek vagy orrspray-k használatával. Ezek a készítmények - szigorúan betartva a használati utasításukat - hatékonyan és biztonságosan enyhítik az orrdugulást, orrfolyást. Alapvetően három fő csoportot különíthetünk el körükben:

természetes alapanyagú, sóoldatos, tengervizes orrspray-k;

orrnyálkahártya-lohasztó orrcseppek, orrspray-k;

vényköteles, szteroidos orrcseppek, orrspray-k.

A nyálkahártya lohasztására szolgáló, egyszerű, érösszehúzó hatású cseppek túlzott - 7-10 napon túli - használata krónikus orrduguláshoz vezet és súlyosan károsítja a nyálkahártyát. A tengervizes orrspray-k enyhíthetik az orrnyálkahártya szárazságát. Illetve az orrváladék sűrűsödése ellen hat a köptető, nyákoldó hatású növényi illóolajok belélegzése is.