Tudnak-e a porcon segíteni?

Leggyorsabban felszívódó formája a glükózamin-szulfát. Szájon át adagolva a bejuttatott hatóanyag 90%-a szívódik fel a bélrendszeren keresztül, melynek mintegy 25-26%-a hasznosul ténylegesen, s ennek egy része az ízületi folyadékba is kiválasztódik. A glükózamin-szulfátoknak a klasszikus gyulladásgátló gyógyszerekhez hasonló hatása is van. A kondroitin-szulfáttal együtt a kollagén rostokat erősíti.

Egységben az erő az ízületi kopás ellen A glükózamin- és a kondroitin-szulfát, főként pedig a kettő kombinációja, hatékony szerek az ízületi kopás kezelésében, mivel egymás hatását erősítik: a mozgásképesség jelentősen javul, és enyhe és középsúlyos ízületi kopások esetén annyira csökkentik a gyulladásos fájdalmat, mint a korábban alkalmazott, hatékony gyulladásgátlók. Szájon át bevéve porcépítő hatás nem mutatható ki, de gyulladásgátlóként és a kopás lassítójaként, a porc felületét védő anyagként hosszú távon jól beváltak.

A hatás sokszor már azonnal érezhető, s a kezelés után 6-12 hónapig is kitart, mielőtt új kúra szükséges, amit a beteg megkönnyebbülésként él meg. Az ízületi betegség rosszabbodása jól megelőzhető vele, a műtét jó eséllyel elkerülhetővé válik. Alkalmazásakor csak helyi mellékhatásokat figyeltek meg. Az injekció helyén fájdalom, duzzanat, pirosodás jelentkezett, ami pihentetésre és jegelésre hamarosan fel is szívódik. Láz, várandósság és néhány krónikus betegség esetén nem vagy csak kellő körültekintéssel alkalmazzák.

Nátrium-hialuronát formájában adagolják, ez is képes átjutni az ízületi tok belső hámján . A hialuronsav közvetlenül az ízületbe injekciózva megakadályozza a további kopást, fájdalomcsillapító, mozgásjavító hatású,. Porckorong-kopások esetén is bevált, itt képalkotó diagnosztikai műszerek segítségével irányítják az injekciót a megfelelő helyre, a porckorongba.A kezelést minél előbb el kell kezdeni. Előrehaladott formáknál is meglepően jó eredményeket tudtak vele elérni. A kúra során heti egyszeri injekciót adnak , mely egyébként kevésbé fájdalmas, mint az izomba adott injekciók, s a beteg a szúrás után minden további nélkül hazamehet, utána akár sportolhat is.; beolajozza őket, és eloszlatja a hatóanyagot.