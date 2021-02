Gyógymódot találtak a gerincbénulásra

A stroke-on átesett, illetve gerincsérült betegek rehabilitációjában is nagy segítséget nyújthat az a mozgást segítő váz, amelyet már Magyarországon is tesztelnek. Részletek itt.

A sport- vagy közlekedési balesetben bekövetkező gerincvelő-sérülés embereknél végleges bénulást okozhat, mivel nem minden, az izmok és az agy közötti információt hordozó idegrost képes ilyenkor regenerálódni. A bochumi Ruhr Egyetem tudósainak sikerült ugyanakkor regenerálódásra stimulálniuk lebénult egerek idegsejtjeit egy dizájnerprotein segítségével.

Egy dizájnerprotein hozhat gyógyulást a gerincsérülés miatt lebénultak számára. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

"Kutatásunk különlegessége, hogy a szerkesztettfehérjenemcsak a proteint termelő idegsejteket stimulálja, hanem az agyon keresztül tovább is adódik. Ily módon egy viszonylag kis beavatkozással nagyon nagy számú ideget ösztönzünk regenerálódásra, és tulajdonképpen ez az oka, hogy az egerek újra képesek járni" - mondta Dietmar Fischer, a kutatás vezetője.

A bénult rágcsálók 2-3 héten belül mozogni kezdtek a kezelést követően. Ennek során genetikai információt hordozó anyagot, úgynevezett hyper-interleukin-6-ot fecskendeztek az agyba a protein termelésének előmozdítására. A kutatók most azt vizsgálják, továbbfejleszthető-e a kezelés. "Azt is látnunk kell, módszerünk nagyobb emlősöknél, például sertéseknél, kutyáknál vagy emberszabásúaknál is működik-e. Ha pedig ott működik, még mindig biztosra kell mennünk, hogy a terápia emberek számára is biztonságos. És ez még kétségkívül évekig el fog tartani" - árulta el Fischer.