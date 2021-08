A koffein váratlan veszélye

Nemcsak a kávéfogyasztóknak érdemes mértékletesnek maradniuk, hanem azoknak is, akik rendszeresen isznak energiaitalokat, mivel azok közül is sok termék tartalmaz nagy mennyiségű koffeint - olvasható a menshealth.com cikkében. Az amerikai gyógyszerészeti és élelmiszer-biztonsági hivatal (FDA) ajánlása szerint napi legfeljebb 400 milligramm koffein bevitele tekinthető biztonságosnak, de még ezzel együtt is érdemes tudatosan figyelni arra, hogy elegendő kalciummal és D-vitaminnal lássuk el szervezetünket, mivel ezek kiemelten fontosak a csontok egészségének fenntartásához.

Csontjaink bánhatják, ha rendszeresen túlzásba esünk a koffeinbevitellel. Fotó: Getty Images

Veszélyben a csontjaink

Egy korábbi kutatás szerint az alvászavarok, illetve az alváshiány is fokozhatja acsontritkuláskockázatát. h i r d e t é s

A Dél-ausztráliai Egyetem kutatóinak legfrissebb, a British Journal of Pharmacology című folyóiratban megjelent tanulmánya szerint ugyanis a túlzott koffeinfogyasztás fokozhatja a csontritkulás veszélyét. Kísérletükbe a kutatók 24 önkéntest vontak be. A résztvevők egyik felének koffeint tartalmazó, másik felének pedig koffeinmentes rágógumit kellett rágnia hat órán keresztül. Az előbbi csoport tagjai ez idő alatt körülbelül 800 milligramm koffeint vittek be, ami nagyjából nyolc csésze kávé koffeintartalmával egyenértékű.

A koffeint fogyasztó csoport vizeletében ezután szignifikánsan, 77 százalékkal magasabb kalciumszintet mutattak ki, mint a kísérlet előtt. A kalcium nagy mennyiségű jelenléte a vizeletben arra utal, hogy a vese gyorsabban választja ki ezt az ásványi anyagot, mint ahogyan a szervezet pótolni tudja. Ebből a kutatók arra következtettek, hogy azoknál, akik rendszeresen nagy mennyiségű koffeint fogyasztanak, hosszú távon nagyobb a a csontsűrűség csökkenésének veszélye, egyszersmind a csontritkulásé is.

Nem csak az időseknél van kockázat

A probléma általában az idősebb felnőtteket érinti, mivel a csontsűrűség az öregedéssel természetes módon csökken. A kutatók szerint azonban fiatalabb korban is előfordulhatnak hasonló gondok, például olyan sportolóknál, akik a teljesítményük növelése érdekében rendszeresen visznek be koffeint.