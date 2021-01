A gyakori szédülés meglepő oka

Nem könnyű utánajárni a gyakori szédülés okának, hiszen több szakterület is érintett lehet. Árulkodó lehet azonban, milyen tünetek párosulnak az egyensúlyvesztéshez és a helyzetérzékelés zavarához.

Ha nyakigerinc-eredetű a szédülés, akkor a kellemetlen panaszok akár órákig is tarthatnak. A páciens bizonytalanságérzést tapasztal, fájdalmas a gerinc nyaki szakasza, mozgatásra a panaszok felerősödnek, a látás elmosódik, fülzúgás és fülcsengés jelentkezik. A panaszokat akár testtartási rendellenesség is kísérheti.

Aszédülésnyakigerinc-eredete még ma is nagyon nehezen diagnosztizálható. A probléma felderítésének fontos része a fizikális, illetve a képalkotó (röntgen, MR, CT) vizsgálat. Emellett más szakterület szakorvosai is becsatlakozhatnak a folyamatba, például neurológus, fül-orr-gégész, kardiológus, de akár pszichológus is részt vehet a diagnosztizálásban.