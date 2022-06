A menopauza látható és láthatatlan jelei

Maga a menopauza, avagy a klimax nem betegség, hanem természetes biológiai folyamat, amelyet minden nő megél a kor előrehaladtával. Az ilyenkor fellépő hormonális változások ugyanakkor többféle tünetet is kiválthatnak, és ezek nemcsak jelentős kihatással lehetnek testi-lelki harmóniánkra, hanem a súlyosabb kórképek megjelenésének kockázatát is fokozhatják. Fontos tehát, hogy megfelelően kezeljük a panaszokat, ezáltal ugyanis megszabadulhatunk a mindennapos kellemetlenségektől, egyszersmind elejét vehetjük a többi között a csontritkulásnak, vagy a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek.

Hüvelyszárazság: mely életkorban gyakoribb?

A hüvelyszárazság meglehetősen gyakori probléma, a felmérések szerint a nők fele, harmada küzd vele alkalmanként vagy rendszeresen élete során. De tévedés lenne azt hinni, hogy csak a változókorban jellemző. Kétségtelenül a klimax egyik tipikus kísérőjelensége, számos kiváltó oka lehet azonban fiatalabbaknál is.

A menopauza gyakori tünetei

Az első lépés természetesen az, hogy merjünk tenni. Sok nő szégyelli az állapotát, és inkább nem kér segítséget, helyette csendben tűri a változókori panaszokat, megpróbálva elrejteni azokat. Csakhogy eközben barátaik, családtagjaik is látják rajtuk, hogy valami nincs rendben. A csökkenő ösztrogénszint nyomán kialakuló hőhullámok és az izzadás, a hajhullás és a töredezett körmök, valamint a hangulati zavarok, érzelmi labilitás és a kialvatlanság mind-mind mások számára is jól érzékelhető tünetek lehetnek. Mi több, ezek nemcsak az életminőségre, hanem akár a társas kapcsolatainkra is rányomhatják a bélyegüket.

Sok nő szégyelli az állapotát és inkább nem kér segítséget. Fotó: iStock

Szintén gondot okozhatnak a mások számára úgymond láthatatlan, avagy legfeljebb csak a párkapcsolaton belül észlelhető tünetek. Maga a klimax a petefészek-működés fokozatos leállásának következménye. A női szervezetben a petefészkek termelik a legtöbb ösztrogént, működésük hanyatlása a változókor folyamán e hormon szintjének drasztikus csökkenéséhez vezet. Ösztrogén hiányában a hüvely hámszövete elvékonyodik, vérellátása gyengül. A hüvely emiatt „szárazabbá”, érzékenyebbé, sérülékenyebbé válik.

A hüvelyszárazság legfontosabb jellemzője, hogy a hüvelyben nem termelődik elég váladék. Ez egyfelől irritációs panaszokat, így égő érzést, viszketést válthat ki, másfelől a szexuális együttléteket is megnehezítheti, fájdalmassá teheti. Egyéb változókori tünetekkel társulva mindez a libidó csökkenését idézheti elő, ami aztán az intimitás, illetve akár a párkapcsolat rovására is mehet.

Mit tehetünk?

A változókori tünetek a nők többségét valamilyen módon érintik, jóllehet nem mindenkinél jelentkeznek azonos mértékben. Egyéni adottságoktól függően vannak, akik alig-alig érzékelik az említett problémákat, miközben mások számára ugyanezek pokollá teszik a mindennapokat. Nincs okunk rá, hogy tabuként kezeljük a női klimaxot: érdemes beszélgetni, tapasztalatot cserélni a témáról a hasonló életszakaszban járó sorstársakkal, valamint élettársunknak, családtagjainknak, barátainknak is bátran beszélhetünk mindarról, amivel nap, mint nap meg kell küzdenünk. A látható és rejtett tünetek előbb-utóbb ki fognak ütközni valamilyen formában a kapcsolatainkban, így szélmalomharc csupán, ha megpróbáljuk eltitkolni, letagadni gondjainkat - mind mások, mind saját magunk előtt.

Annál is inkább, mert a változókori problémák ellen sokat tehetünk megfelelő kezeléssel. Mivel a tünetek hátterében hormonális okok állnak, pontosabban hormonhiány, így súlyosabb panaszok fellépése esetén szóba jöhet a hormonterápia alkalmazása. A módszerrel hatékonyan enyhíthetők a kellemetlen tünetek, mindazonáltal a kezelést javasolt minél alacsonyabb dózisban, illetve minél rövidebb ideig alkalmazni. Az elővigyázatosság oka, hogy a hormonpótlásnak is lehetnek kellemetlen mellékhatásai, ami pedig ennél is veszélyesebb, hogy néhány betegség, így az emlőrák, a trombózis, a szívinfarktus és a stroke kockázatát egyaránt fokozza. Éppen emiatt nem is minden nőnél alkalmazható ez a fajta kezelés.

Mindenki számára jó megoldást jelenthet ugyanakkor az életmódváltás. A rendszeres testmozgás, az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, a koffein- és alkoholbevitel visszafogása, illetve a dohányzás elhagyása mind-mind olyan tényezők, amelyek révén enyhíthetők a klimax tünetei. Kevésbé súlyos panaszok esetén ugyancsak jó hatásúak a hormonmentes, gyógynövényi hatóanyagokat tartalmazó készítmények, amelyek segítségével megszabadulhatunk a hőhullámoktól, alvászavaroktól és hangulati zavaroktól. Hüvelyszárazság okozta szexuális gondok ellen sokan egyszerűen csak síkosítót is használnak, ez azonban nem igazán jó megoldás, mivel csupán átmenetileg fedi el a panaszt, miközben a kiszáradt hám hidratálására nem nyújt tartós megoldást. Érdemes inkább – folyamatos nőgyógyász szakorvosi kontroll mellett – olyan hormonmentes hüvelyi készítményt választani, amely egyszerre képes helyreállítani a hüvely nedvességtartalmát, erősíteni a szövetek tápanyagellátását, valamint serkenti a szöveti regenerációs folyamatokat.