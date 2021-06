Koronavírus: ezt teszi hosszú távon a tüdővel

Régóta ismert, hogy a koronavírus okozta COVID-19 számos szervet megtámad, legsúlyosabb mértékben azonban a tüdőt károsíthatja a betegség. A fertőzés egyik legveszélyesebb szövődménye afertőzéskövetkeztében fellépő tüdőgyulladás, amellyel a szervezetnek önerőből kell megküzdenie. Legnagyobb arányban kórházi kezelésre is emiatt szorulnak a betegek, ráadásul a MedicalXpress oldalán is közzétett tanulmány szerint sokak tüdejében hosszú hónapokkal a gyógyulást követően is kimutathatóak a betegség okozta elváltozások.

Hosszú-COVID: ezek a tünetek a legkitartóbbak Nemzetközi kutatócsapat tekintette át az eddig készült tanulmányokat, hogy összegezzék, mely neurológiai és neuropszichiátriai tünetek állnak fent a legtovább a koronavírus-fertőzésen átesetteknél. A listát azalvászavarokvezetik. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Kilenc hónappal a gyógyulás után is kimutathatóak a rendellenességek

A Sheffield és az Oxford Egyetem kutatói modern képalkotó diagnosztikai módszerekkel vizsgálták meg COVID-19-ből felgyógyult emberek tüdejét. Eredményeik szerint a kórházból elbocsátott emberek tüdejében a gyógyulásuktól számított legalább három hónapig kimutathatóak a betegség okozta károsodások. Ezt a károsodást a hagyományos CT-vizsgálatok nem mutatják ki, így a páciensek többsége azt gondolja, a tüdeje már egészségesen működik. A kutatók szerint hasonló károsodás lehet azoknak a tüdejében is, akik ugyan nem szorultak kórházi kezelésre a COVID-19 miatt, de a gyógyulásuk óta is állandó légszomjjal küzdenek.

Kilenc hónappal a gyógyulás után is kimutathatóak a rendellenességek. Fotó: Getty Images

A Radiology című, radiológiai szakfolyóiratban megjelent cikk szerint a hiperpolarizált xenon MRI (XeMRI) vizsgálatok három, sőt bizonyos betegeknél kilenc hónappal a gyógyulást követően is felfedeztek bizonyos rendellenességeket a tüdőben. A CT-vizsgálatokkal ezek az elváltozások nem mutathatóak ki, ez azonban nem jelenti azt, hogy a szerv valóban teljesen egészséges és megfelelően működik.

Fergus Gleeson professzor, a tanulmány egyik szerzője szerint ezek a rendellenességek megakadályozzák az oxigén bejutását a véráramba, ami légszomjat, fáradtságot és gyengeséget eredményezhet. A koronavírusból felgyógyultak egy része még hónapokkal később is küzd ezekkel a tünetekkel, melyeket összefoglaló néven "hosszú COVID" néven is emlegetnek.