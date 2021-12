A légszennyezés évente 4,2 millió halálesetet okoz világszerte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint, a dohányzás pedig az Egyesült Államok járványügyi hivatala (CDC) felmérései szerint minden ötödik halálesetért tehető felelőssé - írja a medicalnewstoday.com. Van azonban mód arra, hogy tüdőnk állapotán javítsunk.

A gőzterápia vagy inhaláció nemcsak az orrnyálka megnyugtatásának és az orrjáratok megnyitásának remek módszere, hanem a tüdő tehermentesítésének is. A légzőszervi problémákkal küzdők tünetei gyakran rosszabbodnak, amikor a levegő szárazabbá és hűvösebbé válik. Ettől ugyanis kiszáradnak a nyálkahártyák a légutakban, ezáltal romlik a keringés. A meleg, nedves gőz légzéskönnyítő hatású, és segít fellazítani a tüdőben letapadt nyákot, akár azonnali megkönnyebbülést hozva.

A zöld tea is támogathatja a tüdő egészséges funkcióját. Fotó: Getty Images

Az úgynevezett kontrollált köhögés abban segít, hogy a nyálkát és a benne megtapadt toxinokat eltávolítsuk szervezetünkből. Fellazítja a váladékot, és segít, hogy az a légutakon át kiürüljön. Üljünk le egy székbe, mindkét talpunk legyen a talajon, a vállakat lazítsuk el. A karokat fonjuk össze a has előtt, lassan lélegezzünk be orron keresztül, majd hajoljunk előre, közben lassan fújjuk ki a levegőt, a karokat pedig préseljük a hasunkhoz. Kilégzés közben köhögjünk kettőt-hármat, miközben a szánkat enyhén kinyitjuk. Ezután lassan lélegezzünk be orron keresztül, majd kis pihenő után ismételjük meg a gyakorlatot.

Egyéb légzésgyakorlatokat is kipróbálhatunk. Feküdjünk a hátunkra, tegyünk a csípő alá egy párnát, hogy magasabban legyen, mint a mellkas. Lassan szívjuk be a levegőt orron keresztül, majd fújjuk ki a szánkon, miközben figyelünk arra, hogy a kilégzés ideje kétszer olyan hosszú legyen, mint a belégzésé. Ismételjük néhány percig a gyakorlatot. Ugyanezt az oldalunkon fekve is elvégezhetjük, illetve hason fekve is, a lényeg, hogy a csípőt mindig emeljük magasabbra egy párnával a mellkasnál.

A rendszeres mozgás is nagyon sokat segíthet, mivel keményebb munkára készteti az izmokat, amitől megnövekszik a légzésszám, és több oxigén jut az izmokba. Emellett élénkíti keringést, így a test hatékonyabban tudja eltávolítani a mozgás közben a szervezetben termelődött szén-dioxidot. A krónikus tüdőbetegséggel, például COPD-vel küzdőknek, asztmásoknak nagyon fontos, hogy edzésrutinjukat mindenképpen szakember, szakorvos segítségével állítsák össze.

Hozzájárulhat a tüdő egészségéhez a zöld tea rendszeres fogyasztása is, mivel a benne lévő antioxidánsok gyulladáscsökkentő hatásúak, és védhetik a tüdőszövetet a füstbelélegzés káros hatásaitól. Egy koreai tanulmány szerint azoknak, akik legalább két csésze zöld teát isznak naponta, jobban működik a tüdejük, mint azoknak, akik egyáltalán nem isznak zöld teát.