Így segít a brokkoli az asztmásokon

"Ausztráliában minden tízedik ember asztmás , és ez az arány egyre nő"- fogalmazott a kutatást végző Nadia Mazarakis, a Melbourne-i Egyetem hallgatója, aki Dr. Tom Karagiannis felügyelete alatt végezte a munkálatokat. A brokkoli A, C és B6-vitaminban is gazdag , valamint rengeteg van, kalcium és rost van benne. A káposztafélék közé tartozó leveles kel, kelbimbó, karfiol és káposzta a brokkolival együtt nemcsak, hogy megelőzheti, de akár vissza is fordíthatja a tüdőt ért károsodást.