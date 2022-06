Allergiás vagyok a macskámra. Mit tehetek?

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója, olyan anyagokra, amelyek az egészséges embernél semmilyen reakciót nem keltenek. Rossz hír, hogy az allergia bármilyen életkorban kialakulhat, akár teljesen váratlanul is – például pont az után, hogy egy új házi kedvenc érkezik az otthonunkba. Bár a köztudatban az él, hogy a macskaallergiás tünetekért az állatok szőre a felelős, ma már tudjuk, hogy ez csupán egy tévhit. A problémát és ezzel együtt az allergiás panaszokat a cicák elhalt és elhullajtott hámsejtjei, valamint a vizelet- és nyálcseppjeivel való kontaktusok okozzák. Ezek ugyanis mind tartalmazzák azt a Fel d 1 nevű fehérjét, amivel szemben az allergia kialakulhat.

Mivel a háziállatokból származó allergének nagyon aprók és könnyűek, ha egyszer a levegőbe kerülnek, sokáig keringhetnek, míg végül rá nem hullanak a szőnyegekre, ágyneműkre, bútorokra, és egyéb otthoni tárgyakra. De akár emberek vagy más állatok is szállíthatnak allergéneket, például a hajukon, ruhájukon, vagy éppen a bundájukon.

Becslések szerint a világ népességének 30-40 százaléka küzd valamilyen allergiával, és a megbetegedések előfordulása világszerte növekszik. Az allergiás emberek nagyjából 15-30 százaléka allergiás a macskákra vagy a kutyákra - ismét csak rossz hír, hogy a macskaallergia kétszer olyan gyakori, mint a kutya.

Sokkal többen allergiásak a macskára, mint a kutyára. Fotó: Getty Images

Milyen tünetek jelzik a macskaallergiát?

Az egyedi érzékenységtől, valamint az allergén mennyiségétől függően a következő panaszok erőssége az enyhétől az egészen súlyos formáig változhat. A macskaallergia általában orr-, szem-, bőr- és légúti (tüdőben és torokban jelentkező) tüneteket okoz.

Jelentkezhet például:

tüsszögés,

orrfolyás vagy orrdugulás,

vörös, viszkető vagy könnyező szem,

viszkető orr, torok vagy szájpadlás,

száraz, viszkető bőr,

kiütések, csalánkiütés.

Azoknál, akiknél a macskaallergia allergiás bronchitist vagy asztmát vált ki, a következők is kialakulhatnak:

köhögés,

zihálás (fütyülő hang) légzés közben,

mellkasi szorítás,

légszomj.

Ha allergiásak vagyunk, tarthatunk macskát?

Ma már szerencsére többféle hatékony terápia létezik a panaszok enyhítésére, vagy akár megszüntetésére, tehát az allergia kialakulása nem jelenti azt, hogy a négylábú családtagunktól feltétlenül meg kellene válnunk. Sőt, enyhébb esetben már az is sokat segíthet, ha beiktatunk néhány óvintézkedést és új szabályt a mindennapjainkba.

Próbáljuk meg csökkenteni az allergéneknek való kitettségünket

Az allergének mennyiségének csökkentése az allergiánk tüneteit is drámaian enyhítheti. De tartsuk észben, hogy a változás érzékeléséhez hetekre is szükség lehet. Az alábbi tippeket mindenképpen érdemes lehet megfogadni:

ivartalanítsuk a macskánkat, ez ugyanis csökkenti az allergéntermelést.

bármennyire is szeretjük a cicákat, elégedjünk meg csak eggyel. Minél több macska van a lakásban, annál nagyobb lesz az allergének koncentrációja.

ha lehetőségünk van rá, rendszeresen fürdessük a macskát (szigorúan macskasamponnal), ez is csökkenti ugyanis az allergének koncentrációját.

mivel az allergia az alvást is megnehezítheti, érdemes lehet korlátozni a cica hálószobában töltött idejét.

ha megoldható, szabaduljunk meg a szőnyegeinktől, és váltsunk inkább sima padlóra. A szőnyegekben 13-szor több macskaallergén lapulhat meg, mint a sima padlókon.

a lakás legyen legalább hetente egyszer kiporszívózva HEPA-szűrős porszívóval, viszont a porszívózást jobb, ha nem az allergiás személy végzi.

a sepregetést és a száraz portörlést inkább kerüljünk, mert ezzel csak még jobban a levegőbe juttatjuk az allergéneket.

az ágyneműket és ruhákat magas hőmérsékleten mossuk, hogy minél több allergént el tudjunk távolítani.

érdemes lehet beruházni egy légtisztító berendezésre, ez ugyanis ki tudja szűrni az allergéneket, így csökkenteni lehet a beltéri levegőben keringő allergének mennyiségét.

Ha a változtatások nem segítenek, jöhet a terápia

Ma már többféle orvosi lehetőség is van az allergiánk megzabolázására és a tünetek csökkentésére. Ha jelentkeznek nálunk a fent említett panaszok, mindenképpen keressünk fel egy szakorvost, akivel át tudjuk beszélni a lehetőségeinket. A súlyosságtól függően akár vény nélkül kapható gyógyszerek is csökkenteni tudják például az olyan tüneteket, mint a tüsszögés, orrfolyás, vagy szemkönnyezés. Ezek mellett léteznek erősebb, vénykötelesek gyógyszerek is, de érdemes lehet fontolóra venni az úgynevezett immunterápiát is, aminek segítségével a szervezetet hozzá lehet szoktatni a macskaallergén jelenlétéhez. A kezelés már gyerekeknél is végezhető, 5-6 éves kortól.