A látásjavító lézeres szemműtét története közel 130 évvel ezelőtt kezdődött, hiszen 1896-ban született meg az ötlet, hogy a szaruhártya alakjának megváltoztatásával tartósan gyógyíthatóak lehetnének a fénytörési hibák. A nagy áttörést az excimer lézerek orvosi térhódítása hozta el. A kémiai lézerek csoportjába tartózó excimer lézer ugyanis koherens UV-nyalábot állít elő, az így kapott nagy fotonenergiával kontrolláltan és biztonságosan ideálisra alakítja az olyan érzékeny szerves anyagokat is, mint a szem szaruhártyája.



Hogyan fejlődött a lézeres szemműtét technológiája?



PRK: négy évtizedes siker, a lézeres szemműtét első generációja

Az első valódi lézeres szemműtétet 40 évvel ezelőtt, 1983-ban végezték. Ez az úgynevezett PRK lézeres szemműtét volt. Az elnevezés a Photo-Refraktív-Keratectomia kifejezés rövidítése, melyet magyarul úgy fordíthatunk le, hogy a „fény segítségével a szaruhártyán végzett fénytörés-változás“. A PRK lézeres szemműtét során először eltávolítják a szaruhártya védőrétegét alkotó hámsejteket, majd a lézer a szaruhártya felszínének átalakításával korrigálja a fénytörési hibát.

A PRK tekinthető a lézeres szemműtétek első generációjának, és mivel teljesen biztonságos, eredményes, ráadásul rendkívül gazdaságos opció, a mai napig ez egy népszerű megoldás. Szemenként 169 ezer Ft-tól elérhető a legnagyobb hazai szemészeti lézerklinikán, ami azt jelenti, hogy a szemüveg és/vagy kontaktlencse költségeihez viszonyítva akár 3-4 éven belül megtérülhet az ára. Fontos tudni, hogy a műtét utáni 3 napban — amíg újra hámosodik a szaruhártya felszíne — némi kellemetlenséggel járhat a gyógyulás. Ezekben a napokban legtöbben idegentest érzetet, fényérzékenységet, könnyezést tapasztalnak. Dolgozni, autót vezetni, olvasni általában egy hét után lehet, sőt, a könnyedebb sportokat is folytatni lehet egy hét kényszerpihenő után.

FEMTO lézeres szemműtét: lebennyel gyorsabb, kíméletesebb a gyógyulás

A 2000-es években áttörést jelentett a FEMTO technológia megjelenése. Ennek lényege, hogy egy számítógép által vezérelt femtoszekundumos lézer védőlebenyt alakít ki a szaruhártya felszínén, amit felhajtanak, hogy a fénytörési hiba korrekcióját a szaruhártya mélyebb rétegeiben elvégezze a második, excimer lézer. A lézeres szemműtét újabb generációjánál tehát már nem felszíni, hanem lebenyes eljárásról van szó. Ez pedig a páciensek szempontjából azért jelent nagy előrelépést, mert nemcsak a beavatkozás, hanem a gyógyulás is fájdalommentes és gyors.

Már a műtét napján lehet tévét nézni, olvasni és számítógépezni, másnap akár munkáját is folytathatja, és volán mögé ülhet. A futáshoz, a kerékpározáshoz és a tornához 2-3 nap után lehet visszatérni. A kényelemnek persze ára van: a FEMTO típusú lézeres szemműtétek kicsivel drágábbak a PRK-kezeléseknél. Szemenként kb. 299 ezer forinttól érhetők el. De természetesen akinek fontos a fájdalommentesség és tervezhetőség, annak megéri ez a plusz befektetés.

Visumax Robotic: robot-asszisztált csúcstechnológia

A nagymúltú német Zeiss cég fejlesztése nemrég még magasabb szintre emelte a kétlézeres, lebenyes beavatkozásokat. A VISUMAX® 800 lézerkészülék ugyanis intelligens robot-asszisztenssel rendelkezik, amely videókamerákkal folyamatosan tájékoztatja a műtőorvost a kezelés során. A lézer elképzelhetetlen precizitással dolgozik, amihez 2 MHz-es csúcsteljesítmény is párosul, ami azt jelenti, hogy 1 másodperc alatt 2 millió lézerimpulzust bocsát ki.

Ma a Visumax Roboticlézeres szemműtét kezelés az egyik legkíméletesebb kezelés Magyarországon, a lebeny készítése során nem alkalmaznak vákuumgyűrűt, szemnyomás csak minimálisan emelkedik, így a műtét során a bevérzés kockázata is gyakorlatilag nullára csökken.

Olvasószemüveget használsz?

Tény, hogy 40 év felett az öregedés természetes velejárójaként a szemlencse veszít rugalmasságából, ezért egyre kevésbé képes közelre fókuszálni. Ez a jelenség az öregszeműség, orvosi nevén presbyopia. De szerencsére ma már erre is van tartós, kényelmes megoldás: az olvasószemüveg-kezelés. Ennek különlegessége, hogy a lézer az egyik szemet úgy állítja be, hogy a távoli és a köztes, a másik szemet pedig, hogy a közeli és köztes távolságban lévő tárgyakat lássa élesen. Az agy ezután összerakja a képet, és élesen láthat mindhárom távolságra. Az olvasószemüveg-kezelés a páciens szempontjából ugyanúgy zajlik, mint egy FEMTO-kezelés, vagyis fájdalommentesen és már 1 nap után vissza lehet térni az aktív hétköznapokhoz.

Bár a technológia fejlődésével egyre nőtt azoknak a köre, akik alkalmasak a különböző lézeres szemműtétekre, azonban még mindig vannak olyan esetek, amikor a páciens pl. vékony szaruhártya, túl nagy dioptria (+/- 12 feletti), szürkehályog betegség vagy életkor miatt (elmúlt 65 éves) alkalmatlan a lézeres szemműtétre. A jó hír, hogy ezeknek a pácienseknek is van megoldás, ez pedig a modern látásjavító lencseműtét (műlencse beültetés).

Látásjavító lencseműtét (műlencse beültetés): az éles látás korlátlan öröme

A látásjavító műlencse beültetés során nem lézerrel korrigálják a szem fénytörési hibáját, hanem a páciens saját szemlencséjét egy egyénre tervezett műlencsére cserélik. Ez elsőre drasztikusabb beavatkozásnak tűnhet, mint a lézeres szemműtét, de ma már ez is gyors ,rutin műtétnek számít. Szemcseppes érzéstelenítést követően egy pici, néhány milliméteres bemetszést ejtenek a szemen, hogy azon keresztül eltávolítsák a szemlencsét, és a helyére beillesszék a műlencsét. Nem kell tartani attól, hogy heg marad a szem felszínén, mivel az aprócska bemetszés magától összezárul. Kezelés után egy héttel a végleges látásélesség 90%-a elérhető, de a teljes felépülés néhány hétig eltart.