Így termelődnek a könnyek

A kisbabák, a felnőttek, a gyerekek, az öregek, a nők, a férfiak - azaz mi mind sokat könnyezünk életünk során. A sírás és a nevetés közben kicsorduló cseppek fontos üzenetet hordoznak a külvilág számára érzelmi állapotunkról, de az is jelzésértékű, ha hagymapucolás közben törölgetjük a szemünket. A tudósok azt is felmérték, hogy több könnyet használnak el a nők, akik átlagosan évente 30-64 alkalommal sírnak, míg a férfiak csak 6-17-szer. A könny azonban ezen kívül a szemünk védelmét is ellátja.

Potyognak ha sírunk, potyognak, ha nevetünk. Fotó: iStock

Mi a könny?

Röviden összefoglalva a szemünket védő folyadék. A szemgolyó elöl található felszínét, valamint a szemhéj belső felületét borító hártyát, a kötőhártyát tartja folyamatosan nedvesen. Kimossa a szembe kerülő szennyezőanyagokat, valamint összetételénél fogva elpusztítja a kórokozókat is. Termeléséért a szemek külső oldalán elhelyezkedő könnymirigyek felelősek, amelyek folyamatosan dolgoznak. A váladékot pislogással oszlatjuk szét a szemgolyón, méghozzá úgy, hogy a mozgással tulajdonképpen kiszivattyúzzuk a felgyülemlett könnyet a szemünkből. Az elhasznált folyadék a könnycsatornába, majd a könnyzacskóba jut, és végül a könnyvezetéken, valamint az orrunkon keresztül távozik a szervezetünkből. Síráskor vagy irritáció hatására azonban olyan nagy mennyiségben ömlik, hogy a könnycsatorna nem tudja elvezetni, ezért a szemünkből az arcunkra folyik.

Ha nem sírunk, akkor naponta körülbelül egy milliliter könnyet termelnek a szemeink. De könnyekből is többféle létezik. A mirigyek állandó munkájának köszönhetően az úgynevezett bazális könny tartja nedvesen a szemünket, illetve védi és táplálja a szaruhártyát. Ez azonban különbözik attól, ami akkor folyik a szemünkből, ha füst, allergia vagy más anyag csípő, irritáló hatását érezzük. Jól ismerjük az érzelmi könnyeket is, amelyek leginkább abban térnek el az előző kettőtől, hogy magasabb a hormontartalmuk. Nem meglepő módon legnagyobb arányban a prolaktin nevű hormon mutatható ki az érzelmi könnyekből, amely a női ciklussal, illetve a szoptatás beindításával is kapcsolatba hozható, ezen kívül szükséges ahhoz is, hogy elegendő mangán legyen a testünkben, ami pedig a hangulatszabályozásért felelős. Az érzelmi könnyekben egy bizonyos leucin-enkefalin nevű anyag is található, amely fájdalomcsillapító és hangulatjavító hatással is bír. Ezért is lazít el és nyugtat egy kiadós sírás.

Miért sós a könny?

A könny legnagyobb része víz. Tulajdonképpen sós víz, hiszen a vérből sók, azaz elektrolitok is kerülnek bele. Van benne például nátrium, kálium, bikarbonát, klorid, kalcium és magnézium is. Akik a könny összetételét a vérplazmáéhoz hasonlítják, fontos különbségnek tartják, hogy az előbbi kevesebb nátriumot és több káliumot tartalmaz. És ahogy a plazma, a legtöbb emberi váladék, mint a vizelet vagy az izzadság is sós - hiszen alapvetően a testünk is az.

A könny további fontos összetevői a fehérjék, például baktériumölő enzimek, amelyek védik a szemet a kórokozóktól. A lipidek, amelyek tulajdonképpen egy olajos bevonatot képeznek a szemünk felületén, megakadályozva, hogy gyorsan elpárologjon a könny. A legalul található nyák-, más néven mucinréteg pedig biztosítja, hogy a másik két réteg a szem hámjához tapadjon, valamint biztosítja a sima optikai felületet.

A rejtély: mi váltja ki a könnyezést?

Persze a folyamatról sok mindent tudunk, azt egyelőre azonban nem fejtették meg a tudósok, hogy az agy érzelmi reakciókért felelős agyterületéről, azaz a limbikus rendszerből pontosan milyen idegpályákon keresztül halad az információ ahhoz, hogy sírni kezdjünk. Arra azonban biztosan lehet következtetni a könnyünk hormontartalmából, hogy síráskor egyfajta egyensúlyi rendszert kell a szervezetnek helyreállítania. Az erős érzelmek ugyanis fokozott hormontermelésre ösztönöznek. A feleslegtől pedig sírás közben, a könnyeink segítségével tudunk megszabadulni.

A tudósok azt már korábban igazolták, hogy azok, akik sokszor sírnak, egészségesebbek, mint azok, akik elfojtják az érzelmeiket. Azok az emberek, akik erősnek akarnak látszani önmaguk vagy a világ előtt, sokkal gyakrabban szenvednek szívbetegségben, vagy küzdenek fejfájással, depresszióval. Összefoglalva leszögezhetjük tehát, hogy a sírás és a könnyek segítenek megőrizni az egészségünket.