Virológus: eddig még biztosan várnunk kell a nyitással

40 ezer adag érkezik ma az orosz vakcinából - részletek!

Bár az utóbbi időben vannak csúszások és bizonytalanságok a koronavírus-vakcinák szállítása kapcsán, többé-kevésbé így is folyamatosan érkeznek az újabb oltóanyagok. Az ATV Híradójának nyilatkozó Rusvai Miklós virológus szerint minden adagnak örülni kell, egyúttal abban is reménykedik, hogy belátható időn belül felgyorsulnak a szállítmányozások.

Ez a feltétele a nyitásnak

A szakember úgy véli, ha a veszélyeztetett, idős korosztály nagy része immunitást szerez az új típusú koronavírussal szemben, akkor talán el lehet gondolkodni a nyitáson. Ez azonban nem valószínű, hogy április előtt bekövetkezne - szögezte le Rusvai Miklós. Ez alapján tehát nagyjából 2 hónapot még szinte biztosan várni kell a járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítésére.

Oltás egy szolnoki idősotthonban. Fotó: MTI/Mészáros János

Indul a regisztráltak oltása

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, hétfő estig 243036 személyt oltottak be a koronavírus ellen, 68526-an már a második oltást is megkapták. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, és az idősotthonokban, illetve a bentlakásos szociális intézményekben is már 82 ezren éltek az oltás lehetőségével. Ezen a héten pedig a védőoltásra regisztrált legidősebbek következnek, őket a háziorvos fogja keresni ezekben a napokban.

A vakcinázás ütemét és gyorsaságát azonban továbbra is jelentősen befolyásolja a oltóanyagok érkezése. Az ország viszont mindent megtesz azért, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vakcina álljon rendelkezésre, ugyanis a széles körű oltás jelenti a koronavírus-járványból kivezető utat - közölte hétfői sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos. Egyébként Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is úgy véli, hogy a lehető legnagyobb arányú immunizálás a feltétele annak, hogy vissza tudjon térni az ország a normális élethez, és a lehető legtöbb életet tudják megmenteni.

