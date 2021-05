Rusvai: hónapokkal a fertőzés után is jelentkezhetnek tünetek

Orbán Viktor miniszterelnök április végén jelentette be, hogy a 16-18 évesek is megkaphatják a Pfizer/BioNTech vakcináját, a tinédzserek oltása pedig már el is kezdődött. A korosztály csaknem fele, több mint 90 ezer fiatal már regisztrált a vakcináért, az ő oltásuk jövő keddig tart majd. Rusvai Miklós víruskutató az Euronews cikkében is felhívta a figyelmet: a kórokozó a fiatalabb korosztályra is veszélyt jelenthet, fontos ezért, hogy minél többen megkaphassák a vakcinák egyikét.

Ilyen lehet a hosszú COVID a gyerekeknél Noha jelenlegi ismereteink szerint az új koronavírus kisgyerekeknél ritkán okoz súlyos megbetegedést, vagy elhúzódó egészségügyi panaszokat, egy brit nő nemrég elmesélte, hogyan keserítik meg életüket a SARS-CoV-2 után gyerekeknél hátramaradt tünetek. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Őszre minden iskoláskorút be lehetne oltani

Rusvai Miklós szerint őszre, a következő iskolaév kezdetéig már a fiatalabb korosztály is megkaphatja az oltást. "Vélhetőleg egyre lejjebb csúszik majd ez a korhatár, tehát a 16-18 évesek után jön majd a 12-15 éves korosztály. Őket oltják már az Egyesült Államokban, Izraelben, Kanadában, tehát megfelelő tapasztalattal rendelkezünk majd, mire nálunk is elkezdődik az oltásuk" - nyilatkozta a portálnak a virológus. Hozzátette: kísérleti csoportokon már folyik a 6-11 éves korosztály oltása is, így valószínűleg az őszi tanévkezdésre valamennyi iskoláskorú fiatalt be lehetne oltani.

A virológus szerint őszre minden iskoláskorút be lehetne oltani. Fotó: Getty Images

Mint mondta, a vírus a fiatalok szervezetére sem közömbös, az úgynevezett poszt-Covidos tünetek pedig sokszor hónapokkal afertőzésátvészelése után jönnek elő. "Ha enyhe, vagy akár tünetmentes fertőzésen is átesnek, akkor is a későbbiekben ennek hosszú távú következményei lehetnek. Látjuk a poszt-Covidos vagy long-Covidos betegeken, hogy sokszor hónapokkal vagy akár egy évvel a fertőzés átvészelése után jönnek elő a tüntetek" - hangsúlyozta a virológus.