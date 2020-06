Látványos grafikon a járvány hazai alakulásáról

Továbbra is kedvezően alakul Magyarországon a koronavírus-járvány első szakasza - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. Az oldalon egy grafikont is közzétettek, amelyen jól látszik, hogyan alakul az aktív fertőzöttek, a kórházban ápolt betegek és a lélegeztetőgépre szorulók száma a május eleji tetőzés óta.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A legfrissebb adatok

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az elmúlt 24 órában 7 új koronavírusos esetet és 1 újabb áldozatot regisztráltak Magyarországon. Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma jelenleg 920, és még 183-an szorulnak kórházi kezelésre - közülük 13-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 2618-an már gyógyultan távozhattak az egészségügyi intézményekből.

Még nincs vége a járványnak

Azt is megírtuk már, hogy múlt hét csütörtökön hivatalosan megszűnt a márciusban bevezetett veszélyhelyzet, és életbe lépett a járványügyi készültség. A maszk, vagy az orrot és a szájat eltakaró egyéb eszköz viselése azonban továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A járványveszély tehát nem múlt el, több helyen ugyanis továbbra is nő a fertőzöttek száma, a Magyarországgal szomszédos országokban pedig kezd új erőre kapni a koronavírus-járvány. Ezért is fontos a járványügyi készültség fenntartása és néhány alapvető védelmi intézkedés betartása.

