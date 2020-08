Koronavírus: újabb 44 fertőzött itthon

Újabb 44 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 5046 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - közölték a kormányzati koronavírus-oldalon. Az elhunytak száma változatlanul 609 fő, 3678-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 759 fő. Az aktív fertőzöttek 34 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 43 százaléka budapesti. 57 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. A ma közölt új betegeket az alábbi megyékben regisztrálták: Bács-Kiskun (2 új; összesen 49), Borsod-Abaúj-Zemplén (1; 153), Csongrád-Csanád (1; 158), Fejér (1; 392), Hajdú-Bihar (2; 97), Jász-Nagykun-Szolnok (2; 35), Nógrád (2; 59), Pest (3; 741), Szabolcs-Szatmár-Bereg (7; 108), Veszprém (2; 150), Budapesten pedig 20 új beteggel 2198-ra nőtt a fertőzöttek száma.

A legfrissebb adatok szerint 7663 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 390 ezer koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóriumaiban.

Eddig közel 390 ezer tesztet végeztek el az ország akkreditált laborjaiban. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Szeptembertől szigorítások jöhetnek

A járvány ismét fokozottan erőre kapott több európai országban is, ezért a korábban életbe lépett beutazási szabályok (országok színkódolása, kötelező hatósági házi karantén, ennek kiváltására meghatározott számú negatív PCR-teszt stb.) továbbra is érvényben vannak, ám várhatóan szeptembertől akár további szigorításokat is életbe léptethetnek. "Szeptember elseje utánra külföldi nyaralást senki ne szervezzen, különösen a déli országokba" - fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökéget vezető miniszter a szerda délutáni, az államalapítási ünnepnap miatt korábbra hozott kormányinfón, azt hangsúlyozva: az oktatás újraindítása elengedhetetlen az ország működőképességének fenntartásához, márpedig ehhez arra van szükség, hogy ne nőjön a fertőzöttek száma. A kormány jelenleg is azon dolgozik, milyen szabályokat fogadjanak el hosszú távon az új tanévre vonatkozóan. "Szeptember elsejétől a jelenleginél szigorúbb szabályokat kell életbe léptetni" - emelte ki. Erről a bejelentés jövő héten várható.

Durva tévhit kering a neten Számos megosztást kapott az elmúlt napokban a Facebookon az a bejegyzés, amely egy 1976-ban megjelent, koronavírus-fertőzésről szóló orvosi cikk egy részletét közli. A cikk valódi, szó sincs azonban arról, hogy a mostani pandémiáért felelős kórokozó már évtizedek óta köztünk keringene. További részletekért kattintson ide!

Most igazán fontos a fegyelem

A koronavírus-fertőzöttek számának hazai alakulása és a kórokozó szennyvízi jelenléte a járvány esetleges erősödését vetíti előre. Ezért most különösen fontos a felelősségteljes viselkedés. A koronavírus elleni védekezés legfontosabb pontja most az, hogy akinek COVID-19-re utaló tünetei vannak, az ne menjen közösségbe. Ezt azért kell ismételten kihangsúlyozni, mert az utóbbi időben előfordult új fertőzések többsége olyan esetekből adódott, amikor egy személy ugyan észlelte magán a figyelmeztető jeleket, nem vette elég komolyan a veszélyt - ezért emberek közé ment, ahol többeket is megfertőzött.

Védőtávolság, állandó fertőtlenítés, köhögési etikett - ilyen lesz az iskolakezdés a járványügyi protokoll szerint. További részleteket pedig az nlc.hu cikkéből tudhat meg, ide kattintva.