Koronavírus: szintet lép a kontaktkutatás

A tájékoztatás szerint a kezdeményezés előirányozza, hogy a tagállamok önkéntes alapon letölthető kontaktkövető és figyelmeztető alkalmazásai egymással összekapcsolódva is biztonságosan működjenek. A szolgáltatás biztosítja azt is, hogy az alkalmazásokat határokon átnyúlóan is zökkenőmentesen igénybe lehessen venni. A felhasználóknak tehát csak egy alkalmazást kell telepíteniük ahhoz, hogy egy másik európai országba utazva is működjön a kontaktkövetés, és megkapják az esetleges figyelmeztetéseket a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

Szintet lép a kontaktkutatás. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az adataink biztonságban lesznek

A szolgáltatás az alkalmazások által generált véletlenszerű azonosítókon kívül más információt nem kezel. Ennek értelmében nem teszi lehetővé az egyes felhasználók azonosítását, sem a mobil eszközök helyének vagy mozgásának nyomon követését. Az információk titkosításon esnek át és a minimálisra korlátozódnak, azokat csak a koronavírus-fertőzések visszakövetéséhez szükséges ideig tárolják. A rendszert az Európai Bizottság fogja működtetni, luxemburgi adatközpontjából.

Már 20 app érhető el

Az új típusú koronavírus elleni küzdelem jegyében egyébként ez idáig tizenkilenc tagállamban - Magyarországon, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Portugáliában, Írországban, Olaszországban, Finnországban, Belgiumban, Hollandiában, Lengyelországban, Csehországban, Szlovéniában, Horvátországban, Máltán, Ausztriában, Észtországban, Lettországban és Dániában - összesen húsz mobiltelefonos alkalmazást fejlesztettek. Ezeket már mintegy 30 millióan le is töltötték.

