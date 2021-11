Koronavírus: rendkívül sikeres az oltási akcióhét

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, hétfőn elindult az oltási akcióhét, amelyet az átoltottság további növelése, illetve a koronavírus-járvány megfékezése érdekében szervezett a kormány. November 28-áig tart a kampány, amelynek keretében 7 és 19 óra között, akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is igényelhetjük az oltást a kórházi oltópontokon. Hétfőn és kedden összesen mintegy 256 ezer oltást adtak be, ebből csaknem 209 ezren a harmadik, megerősítő oltást kapták meg. Azonban több mint 32 ezer, eddig oltatlan ember is megjelent az oltópontokon az első oltásáért.

Az oltásról tájékoztatnak egy nőt, mielőtt beoltják őt a koronavírus ellen.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az oltóhelyeken nagyon nagy a forgalom

Az egyik oltóponton rögzített, a magyar kormány közösségi oldalán közzétett videóban Müller Cecília arról beszélt, hogy az oltóhelyeken nagyon nagy a forgalom, és a harmadik oltás beadatásával sokan hozzájárultak ahhoz, hogy a delta variáns ellen is védettek legyenek. Az első oltásra jelentkezők pedig elkezdték azt az utat, amely során védetté válnak - fogalmazott. "Én köszönöm azt, hogy felismerték ennek jelentőségét, felelősséget éreznek saját és embertársaik egészsége iránt is" - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy az új típusú koronavírus nem válogat, terjed emberről emberre, és ahhoz, hogy ne fertőződjünk meg, a leghatékonyabb módszer a védőoltás felvétele..

Oltási akcióhét: a fontos információk egy helyen.

Egy másik videóban azt is bemutatták, hogy a gyöngyösi Bugát Pál Kórház és Rendelőintézetben is nagy volt az oltás iránti érdeklődés az akcióhét kezdetén. Az intézmény főigazgatója, Weisz Péter azt mondta, sokan érkeztek első oltásra, de talán a harmadik oltásra még többen. "Mi annak örülünk, ha jönnek, akár elsőre, akár harmadikra" - jelentette ki, hangsúlyozva, hogy az oltás a megoldás.

"Versenyt futunk az idővel"

Az országos tisztifőorvos a közmédiának adott interjújában arról is beszélt, hogy soha nem volt annyira nagy szükség a COVID-19 elleni védőoltásra, mint most, hiszen versenyt futunk az idővel. Tájékoztatása szerint éppen a negyedik járványhullám felfutó szakaszában vagyunk, és látható, hogy a fertőzöttek és a kórházba kerülők száma napról napra emelkedik. Az oltási akcióhét első napjainak tapasztalataival kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy úgy tűnik, a regisztráció és időpontfoglalás nélküli oltási lehetőség kicsit kényelmesebb forma az embereknek.

A koronavírus elleni gyógyszer hatékonyan megakadályozza, hogy afertőzéssúlyossá váljon. A gond csak az, hogy a szer kizárólag akkor hatásos, ha a betegség korai szakaszában, a megfertőződést követő néhány napon belül megkapják az érintettek.