Koronavírus: rászorulóknak kell adni az oltást

"Ha csak hagyjuk, hogy a gyógyszerek és oltások a legtöbbet ígérőkhöz jussanak el ahelyett, hogy oda, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, még hosszabb, igazságtalanabb és halálosabb lesz a járvány" - hangoztatta a Microsoft szoftvertechnológiai óriáscég társalapítója, a Bill és Melinda Gates Alapítvány társelnöke a nemzetközi AIDS-társaság (IAS) által szervezett, a koronavírus-járvány elleni harcnak szentelt virtuális nemzetközi konferencián. A Forbes magazin által a világ második leggazdagabb embereként számon tartott Gates szerint a világ vezetőinek kemény döntéseket kell hozniuk, hogy a gyógyszerek és oltások terjesztése az egyenlőség elvén, és ne csak piaci tényezők hatására történjen.

Bill Gates szerint a COVID-19 elleni gyógyszereket és majdani oltást rászorultság alapján kell szétosztani. Fotó: Getty Images

Jelenleg szerte a világon több száz laboratóriumban folynak kísérletek COVID-19 elleni vakcinával, az amerikai és európai kormányok dollármilliárdokat költenek kutatásokra, kísérletekre és gyógyszergyártásra. Vannak ugyanakkor olyan aggodalmak, hogy a gazdagabb országok szerzik be az ígéretesebb koronavírus elleni szereket, a fejlődő országok pedig elesnek ettől a lehetőségtől. Az Európai Bizottság és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is figyelmeztetett korábban, hogy torz verseny alakulhat ki olyan gyógyszerek beszerzésére iránt, amelyek életeket menthetnek, közvetve pedig gyógyírt jelenthetnek a vírus okozta gazdasági káoszra is. Egyes amerikai tisztségviselők ugyanakkor jelezték, hogy az amerikai lakosokat gyógyszerellátását prioritásnak tekintik.

Gates a konferencia résztvevőinek szánt üzenetében felidézte, hogy húsz évvel ezelőtt, a HIV/AIDS-válság idején hozzáférhetővé tették az orvosságokat a világ nagy részén, beleértve Afrikát is. Szerinte az akkori modell mintaként szolgálhat a mostani helyzetben is.

