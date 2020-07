Koronavírus: sikerrel zárult az orosz vakcinateszt

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com -on, az orosz védelmi minisztérium pénteken bejelentette, hogya kísérletben részt vevő önkéntesekben az első klinikailag tesztelt orosz koronavírus-vakcina. Az első orosz vakcinát - amelynek hivatalos tesztelését június 18-án kezdték meg - a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) fejlesztette ki. Klinikai tesztelésében és az eredmények kommunikációjában katonai és polgári intézmények is részt vettek.

Az első csoportnak egyébként egy, a másodiknak pedig két dózis vakcinát adtak be. Az önkéntesek a szakértő szerint jól érzik magukat, a koronavírus -vakcina nem váltott ki negatív reakciót a szervezetükből, attól eltekintve, hogy. Taraszov elismerte, hogy az elszigeteltség megmutatkozott a tesztalanyok idegállapotán és érzelmi feszültséget, ez pedig konfliktusokat váltott ki. Ezért a kísérletbe pszichológusokat is be kellett vonni.