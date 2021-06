Elmaradt a várt baby boom, az embereknek a lezárások alatt nem ezen járt az eszük.

2020 nyarán három amerikai nőből egy mondta azt, hogy a koronavírus-helyzet miatt vagy elhalasztja a gyermekvállalást, vagy kevesebb gyermeket tervez, ezért az akkori becslések arról szóltak, hogy a születendő gyermekek száma akár fél millióval is kevesebb lehet az eredetileg vártnál - olvasható a Népszavában. A kutatók szerint az Amerikai Egyesült Államokban a legszembetűnőbb a visszaesés, de azért Európában is jól láthatóan csökken a születésszám.

Erre figyeljen, aki gyermekvállalásra készül A terhesség 36. hete előtt bármikor beadatható mindkét részoltás. A részletekért kattintson. h i r d e t é s

Ilyen a helyzet Európában

Ugyanezt a tendenciát sugallta az európai felmérés is: Francia- és Németországban, valamint a koronavírus-világjárvány által szintén súlyosan érintett Egyesült Királyságban a gyermeket tervezők fele döntött úgy, hogy 2020-ban nem kockáztat, és inkább későbbre halasztja a gyermekvállalást, Spanyolországban pedig a 20 százalékos csökkenés azt jelentette, hogy 1941, a nyilvántartás kezdete óta tavaly állapították meg a legalacsonyabb születési számokat. Olaszország friss adatai még a tavalyi évkezdethez képest is 21,6 százalékos csökkenést mutatnak, a mostani születési arány az ország egyesítése, 1861 óta a legalacsonyabb: 37 százalék döntött a halasztás mellett. A tendencia a 2008-as pénzügyi válság óta folyamatosan romlik, a vírus azonban katalizálta a zuhanást. Olaszország esetében ez azért is fokozottan súlyos probléma, mert Japán után a világ második legöregebb társadalmát tudja magáénak. Egyébként Szardínián a legalacsonyabb a születési ráta - a sziget közepén, egy Gadoni nevű településen az iskolának már csak 25 diákja van, ezért őket összevont osztályokban tanítják.

Vannak azonban kivételek is. Azokban az észak-európai országokban, ahol viszonylag kordában tartották a koronavírust, így Norvégiában, Dániában, Finnországban és Hollandiában, alacsony vagy egyáltalán nem észlelhető a visszaesés.

Európában is jól láthatóan csökken a születésszám. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Indonéz baby boom



Miközben Ázsia idősödő országai igyekeznek mindent megtenni, hogy a születések számát növeljék, Indonézia kilóg a sorból. Indonéziában, a világ 4. legnépesebb országában a kormány félmilliós plusz növekedést jövendöl a születéseket illetően a világjárvány következtében. A kormány ezért a karantén alatt hangszórós autókat küldött a városokba azt az üzenetet harsogva, hogy: "Apák, kérjük kontrolláljátok magatokat!". Az indonéz "baby boom" legfőbb oka az, hogy a nők a járvány miatt nehezebben jutottak fogamzásgátló lehetőségekhez.

A születési számok visszaesése komoly problémákhoz vezethet

Legfőképpen az elöregedő társadalmak már amúgy is meglévő nehézségeit súlyosbíthatja. Az ENSZ 2019-es felmérése szerint ennek a századnak a végére először a történelemben megáll világunk népességének növekedése. Más tanulmányok még korábbra, akár már 2064-re jósolják a stagnálást. Az ENSZ számai szerint Afrika az egyetlen régió, ahol a népességnövekedés a 21. század végén sem áll le. A világszervezet jelentése megerősítette, hogy a Föld lakossága két folyamat következtében öregszik: csökken a termékenységi arányszám (egyre kevesebben, egyre kevesebb gyermeket vállalnak), és ezzel párhuzamosan nő a várható élettartam.