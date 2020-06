Koronavírus: nincs újabb elhunyt itthon

Péntekre 4081 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, eddig összesen 568 fő hunyt el a COVID-19 következtében, 2581-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 932 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 192 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen - tájékoztat a koronavirus.gov.hu oldal.

"Este 11-kor jött az üzenet, miért van járványügyi cetli az ajtón" Aki szerdán érkezett Magyarországra, még fertőzésveszélyes, aki csütörtökön, az már nem. Több mint hétezren vannak még hatósági házi karanténban, és bár az hivatalosan 14 nap, valójában 15. Ha pedig valaki azon háborog, hogy a buszon 10 percig ült egy olyan utas mellett, akin nincs maszk, képzelje el, milyen lehet 2,5 órát összezárva lenni olyanokkal, akik szintén tesznek az előírásokra. Kollégánk beszámolójából kiderül, milyen a repülés koronavírus idején, ráadásképp pedig egy kis magyar karanténabszurd.

Mint arról a Házipatika.com is beszámolt, megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés első szakasza. Más országokkal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van.

A Magyar Posta is enyhít a korlátozásokon

Ennek megfelelően a maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávját eltörölték. Az élelmiszerüzletek, patikák, drogériák a megszokott rendben fogadhatják a vásárlókat. Az üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, mozik, színházak, uszodák, fürdők stb. korlátozás nélkül nyitva lehetnek. Az ingyenes parkolást július 1-ig biztosítja a kormány valamennyi településen. 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény továbbra sem tartható.

Enyhültek a Magyar Posta járvány miatt bevezetett intézkedései is: a maszk viselését továbbra is kérik, és marad a plexifal a nyitott pultos postáknál, de már nem kell az ajtón kívül várakozni. Mától ugyanis visszaáll a korábban megszokott ügyfélvárakozási rend. A nagyvárosi postahivatalok hétvégén is nyitva lesznek, illetve teljes körű lesz a szombati hírlapkézbesítés, június 27-től a korábban megszokott rend szerint az előfizetők a megjelenés napján megkapják a szombati lapszámot.

A járványügyi készültség alatt is működik az Operatív Törzs, és szükség esetén járványügyi bevetési egységet rendel ki oda, ahol afertőzésfelüti fejét. A bármely országból Magyarországra hazatérő magyar állampolgárok immár hatósági házi karantén elrendelése nélkül beutazhatnak. Megszűnt az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi dolgozók, a katonák, a kormánytisztviselők kiutazási tilalma. Ha valaki külföldre utazik, akkor javasoljuk, hogy tájékozódjon a konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon a célországban aktuális járványügyi helyzetről és utazási korlátozásokról.

Orbán Viktor: "több tízezer ember életét sikerült megmenteni"

"A koronavírus-járvány elleni sikeres magyarországi védekezés több tízezer ember életét mentette meg, ami nagy teljesítmény" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök ma a Kossuth rádió 'Jó reggelt, Magyarország!' című műsorában. Hangsúlyozta, hogy a magyar egészségügyi rendszer a járvány kezelésében jobban teljesített, mint a nyugat-európaiak. Véleménye szerint a siker előfeltétele a fegyelmezettség és az összefogás volt, és ha lesz a járványnak második hulláma, erre újra szükség lesz. "Ha a jelek arra mutatnak, hogy jön a második hullám, nem fogunk habozni, hogy a szükséges jogi és gazdasági lépéseket megtegyük" - közölte Orbán Viktor, jelezve: a járványügyi ellátáshoz elengedhetetlen eszközök készültségi szintje "járványállapotnak" megfelelő.

A miniszterelnök elmondta ugyanakkor azt is, hogy csütörtökön tárgyalt szlovén kollégájával, Janez Jansával, akinek országa ismét szigorít beutazási szabályain, ami egy fontos figyelmeztetés, "észnél kell lenni". A tervezett EU-s helyreállítási alapról megismételte: a közös hitel szembemegy a magyar életösztönnel, de sok ország gyalázatos pénzügyi állapota miatt a magyar jóváhagyás aligha elkerülhető. A hitelfelvétel egyszerre veszély és lehetőség: ha rosszul költik el, akkor "bukta van", ha viszont jól csinálják, meg lehet erősödni - magyarázta. Közölte: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter vezetésével létrejött egy munkacsoport, amely az EU-s terv megvalósulásának esetére előkészíti az ebből finanszírozható programokat. Példaként említette a villamosenergia-szállítási és a vízgazdálkodási rendszer fejlesztését, valamint egyetemek feltőkésítését.





