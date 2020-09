Koronavírus: nincs igazuk a maszkszkeptikusoknak

A rendszeres maszkhasználattal a betegek meg tudják akadályozni a koronavírus-fertőzés átadását, az egészségesek pedig meg tudják védeni magukat a fertőzéstől - emelte ki a szakember. Hozzátette, hogy fel kell hívni a figyelmet a maszkhasználat fontosságára, mert az még nem egészen elterjedt, nem mindenhol és nem megfelelően hordják az emberek.

Mindenki egyéni felelőssége a maszkviselés, korcsoporttól függetlenül.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A második hullám más, mint az első

A koronavírus-járvány második hulláma jóval nagyobb, mint az első hullám volt. Egyre több a beteg, de az emberek felelősségteljes viselkedésével elkerülhető az a katasztrófa, amely néhány nyugat-európai országban volt tapasztalható - vélekedett Szlávik. A főorvos beszélt arról is, hogy a fertőzöttek átlagéletkora most jóval alacsonyabb, mint korábban. Kórházi kezelésre most is leginkább az idős betegek szorulnak, de ha nagyon sok fertőzött lesz, elképzelhető, hogy középkorú, nem krónikus betegek is kórházba, lélegeztetőgépre kerülnek. Ezért mindenki egyéni felelőssége, hogy maszkot hordjon, korcsoporttól függetlenül - emelte ki.

A kórház is felkészült

A kórházi ellátás biztosításával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a Dél-pesti Centrumkórházban szombaton újabb kapacitásokat nyitottak mind a fekvőbeteg, mint az intenzív osztályon. A betegek beáramlása folyamatos, de a személyzet képes ellátni a feladatát - tette hozzá. Megemlítette továbbá, hogy az első hullámban sok kísérleti terápiát használtak, ám ezek mára letisztultak. Most már jól ismerik a szakemberek, hogy mely tablettás kezelések hatékonyak a COVID-19 kezdeti időszakában, és a plazmaterápia is egyre elterjedtebb.

