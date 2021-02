Koronavírus: mit tudhatunk az új gyógyszerről?

Miközben már több koronavírus-elleni vakcinát is kifejlesztettek, a kutatók olyan gyógyszerek hatékonyságát is vizsgálják a vírus okozta COVID-19 kezelésére, amelyeket korábban más betegségek ellen már sikeresen bevetettek. Az ígéretesnek tűnő gyógyszerek közül kiemelkedik a plitidepsin nevű készítmény, amely az eddig használt remdesivirnél is hatékonyabb lehet a vírus leküzdésében. De mit tudhatunk erről a készítményről, és várhatóan mikor kaphatják azt meg a koronavírussal kórházba került betegek?

Tengeri állatból kinyert hatóanyag segítheti a járvány elleni harcot

A remdesivir az egyik első olyan hatóanyag volt, amelyet a COVID-19 súlyos eseteiben is sikerrel alkalmazhattak. Egy október végi tanulmány eredménye szerint azok a páciensek, akik ezt a készítményt kapták, rövidebb idő alatt gyógyultak meg és hamarabb hagyhatták el a kórházat, körükben alacsonyabb volt a halálozási arány is, mint azoknál, akik placebót kaptak. A gyógyszert még abban a hónapban Magyarországon is gyártani kezdték. Habár remdesivir sok országban teljes vagy feltételes engedélyt kapott COVID-19 kezelésére, a használata ellenére is magas a betegek halálozása, így ezen antivirális szer önmagában nem minden páciens esetében elégséges a terápiában. A kutatók ezért újabb készítményekkel kezdtek kísérletezni, így jutottak el a plitidepsinhez.

A hatóanyagot egy különleges tengeri állatból nyerik ki. Az aszcídiák a gerinctelenektől a gerincesek felé vezető fejlődési sor leszármazottai, a tengerek mélyén telepekben, illetve magányosan is előfordulnak. Viszonylag nagy számban élnek világszerte, az a speciális típusuk, amelyből a készítményt leginkább kinyerik (az Aplidium albicans), elsősorban Ibiza partjainak közelében él.

Tengeri állatból kinyert hatóanyag segíthet a betegeken. Fotó: Getty Images

Először az akut limfoidleukémia(ALL), vagyis a csontvelőből kiinduló, daganatos sejtburjánzás kezelésére kezdték használni. Egy, az Egyesült Államokban, Franciaországban és Spanyolországban is működő kutatócsoport ugyanakkor megállapította, hogy a plitidepsin laboratóriumi körülmények között hatékonyabb a COVID-19 kezelésében, mint a remdesivir. A Science oldalán is közzétett hír szerint a készítmény olyan fehérjék működését képes blokkolni a szervezetben, amelyek kulcsfontosságúak a vírus terjedéséhez. Az eredmények szerint a plitidepsin gátolja az eEF1A humán fehérjét, amely potenciális kölcsönhatásban áll több koronavírus-fehérjével is.

Daganatellenes szereket általában nem tesztelnek vírusok ellen, egy részük ugyanis károsíthatja az emberi sejteket. Ugyanakkor a szakértők szerint a plitidepsint kisebb dózisban és rövidebb ideig használnák a koronavírusos betegeknél, mint a daganattal küzdők esetében. A kutatók vírussal fertőzött tüdőszöveten is alkalmazták, az eredményeik szerint pedig 27,5-ször hatékonyabban pusztította el a vírusokat, mint az eddig használt remdesivir. Ezután kísérleti egereken is tesztelték, ami szintén pozitív eredménnyel zárult: az állatokban jelentősen csökkentette a vírus szaporodásának ütemét, egyben a szervezetüket is kevésbé terhelte meg a fertőzés.

A kutatók szerint a vírusfehérjék helyett az emberi fehérjéket célzó gyógyszerek használatának nagy előnye, hogy ezekkel a készítményekkel szemben jóval kisebb eséllyel alakíthat ki rezisztenciát a kórokozó. Az eddigi kísérleti eredmények ismeretében a szakemberek most azt vizsgálják, hogy a készítmény biztonságosan használható-e a COVID-19 kezelésében.