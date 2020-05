Koronavírus: mégsem esnek vissza a gyógyultak

A koronavírus-járvány az egyik legfontosabb, ám eddig megválaszolatlan kérdése, hogy a betegségből felgyógyultak vajon védetté válnak-e. A válasz keresését nehezíti, hogy a világ több pontján - például Dél-Koreában és Kínában is - találtak olyan pácienseket, akiket bár gyógyultnak hittek, később mégis pozitív mintát adtak - írta meg a hvg.hu.

Mintát egy szakember a Semmelweis Egyetem mobil szűrőállomásán, Solymáron.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Megfertőzhet valakit kétszer a vírus?

A dél-koreai szakértők arra gyanakodtak, hogy a koronavírus újra aktiválódhat, és így újabb fertőzést okozhat a már felgyógyultaknál - ezt azonban nem tudták bizonyítani. A WHO munkatársa, Maria van Kerkhove úgy véli, hogy a második pozitivitást kimutató tesztek valószínűleg falspozitívak. A szakember szerint a COVID-19 betegség következtében elhalt tüdősejteket okozzák a pozitivitást.

A múlt héten egyébként a szöuli járványügyi kutatók is hasonló eredményre jutottak. Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a dél-koreai egészségügyi szakértők szerint ártalmatlan vírusmaradványok okozhatják, hogy a koronavírus okozta COVID-19-betegségből már meggyógyult pácienseket újratesztelve pozitív eredmény születik.

Így zajlik az országos koronavírus-szűrés

Már arról is olvashattak a HáziPatika.com-on, hogy véletlenszerű kiválasztással csaknem 18 ezer embert tesztelnek Magyarországon, hogy felmérhessék a hazai lakosság átfertőzöttségi szintjét. Ilyen típusú vizsgálat még nem történt a világon, így ez lesz az első, teljes országot lefedő koronavírus-szűrési program - nyilatkozta vasárnap a Kossuth Rádiónak Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A közvetlen víruskimutatáson kívül vért is vesznek a kiválasztottaktól, amiben az ellenanyag jelenlétét vizsgálják. Azért pedig, hogy minél pontosabb képet kapjanak a népesség rizikófaktorairól, ötven kérdést is feltesznek a programban résztvevőknek.

Már a vonatokon is kötelező a szájmaszk viselése - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!