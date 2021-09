Koronavírus: meghosszabbították a veszélyhelyzetet

Mutatjuk, milyen szempontokat kell mérlegelni a maszkválasztás kapcsán.

Az Országgyűlés - 112 igen szavazattal, 25 ellenvoks mellett, tartózkodás nélkül - a koronavírus-törvény hatályának meghosszabbításáról döntött. Az igazságügyi tárca államtitkára, Völner Pál a módosítás parlamenti vitájában elengedhetetlennek ítélte a veszélyhelyzet meghosszabbítását, mondván, csak így biztosítható a hatékony és gyors döntéshozatal, amely szükséges ahhoz, hogy a negyedik hullámban is rugalmasan lehessen válaszokat adni a koronavírus-járvány okozta nehézségekre.

Az Országgyűlés plenáris ülése szeptember 27-én. Fotó: MTI/Kovács Attila

Ez a legfőbb cél

A koronavírus új vírusvariánsai korábban nem tapasztalt gyorsasággal és következményekkel terjednek, ezért a negyedik hullám küszöbén elengedhetetlen a fokozott és hatékony védekezés lehetőségének biztosítása - fogalmazott Völner. Az előterjesztés indoklása szerint a veszélyhelyzet meghosszabbításával az elsődleges cél az, hogy megvédjék a magyar emberek életét és egészségét, valamint mérsékeljék a gazdasági károkat és megőrizzék a munkahelyeket.

Az Országgyűlés az idén februárban, 90 napos hatállyal elfogadott törvényt elsőként májusban hosszabbította meg, az őszi parlamenti ülésszak első ülésnapját követő 15. napig, vagyis október 5-éig. Most ezt a határidőt tolja ki a Ház januárig. A törvényben ugyanakkor rögzítették azt is, hogy a kormány korábban is megszüntetheti a veszélyhelyzetet, amennyiben annak fenntartása már nem tűnik indokoltnak.

