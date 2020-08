Koronavírus: megfertőződött egy pápai óvónő

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, pozitív lett a pápai idősotthon egyik dolgozójának koronavírustesztje. Azóta egy gondozottról is megállapították a fertőzöttséget. Az idős férfi tünetmentes, de elővigyázatosságból az ajkai kórházba szállították. Így a napokban már összesen 17 pápai és környéki személyről bizonyosodott be, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal. A tesztelt emberek közül azonban sokan még várnak az eredményre - számolt be a legfrissebb fejleményekről az InfoPápa.

Bezártak egy óvodát, az intézmény egészét fertőtleníteni fogják.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Egy óvodába is bejutott a vírus

Pápa polgármestere, Dr. Áldozó Tamás arról tájékoztatott, hogy az Erzsébetvárosi óvoda egyik dolgozójánál is igazolták a koronavírus-fertőzöttséget. Az intézményben ezért rendkívüli intézkedéseket vezettek be. A koronavírusos óvónő a múlt héten vett részt egy értekezleten, ahol több óvodai vezetővel és óvónővel érintkezett. Közülük valamennyien karanténban vannak, csakúgy, mint az a 20 óvodás, akikkel találkozott a fertőzött dolgozó. Az óvodát azóta bezárták, az intézmény egészét fertőtleníteni fogják.

Folyamatos a kontaktkutatás

A polgármester azt is bejelentette, hogy folytatják a kontaktkutatást, de jelenleg is több tucatnyi pápai minta van ellenőrzés alatt. A város vezetősége most felkészül arra, hogy szükség esetén más önkormányzati intézményekben is rendkívüli intézkedéseket hajtsanak végre. Közben a pápai kórházban látogatási tilalom lépett életbe a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.

