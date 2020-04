Koronavírus: malária elleni szert engedélyezett az USA

A malária ellen alkalmazott szereket az új típusú koronavírus ellen is bevethetik az Egyesült Államokban. Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) engedélyezte ugyanis a hidroxiklorokin-szulfát és a klorokin-foszfát használatát a koronavírussal fertőzött betegeknél is. Donald Trump amerikai elnök a vasárnap esti sajtókonferenciáján jelentette be, hogy a szereket kísérleti jelleggel már 1100 páciensnél alkalmazzák New Yorkban.

"Lehet, hogy működik, lehet, hogy nem"

Az FDA sürgősségi rendelettel tette lehetővé a hozzáférést ehhez a gyógyszerhez. Ennek érdekében felszabadította az országos stratégiai készletet, és amennyiben nem kivitelezhető vagy nem lehetséges más klinikai kísérleti gyógyszer, akkor az orvosok felírhatják ezt a koronavírus okozta megbetegedéssel (Covid-19 kórral) már kórházban kezelt betegeknek. A rendelet értelmében a szerek alkalmazásakor kötelező tájékoztatni az orvosokat és a pácienseket a két gyógyszer ellenjavallatairól és kockázatairól is.

A koronavírusos betegek kezelésére is használhatják a maláriaellenes készítményeket. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Két nagy német gyógyszergyár összesen 31 millió adag hidroxiklorokint adna át az amerikai stratégiai gyógyszerkészletnek. Az amerikai minisztérium ezen kívül finanszírozza még két további, már forgalomban lévő gyógyszer klinikai kísérleteit a koronavírusos megbetegedés kezelésére.

A vitatott, de egyes esetekben bizonyítottan jótékony hatású maláriaellenes gyógyszerre utalva Donald Trump elnök még vasárnap úgy fogalmazott: "Nézzük meg, működik-e, hihetetlen eredményeket is hozhat. Lehet, hogy működik, lehet, hogy nem". A hidroxiklorokin-szulfátot és a klorokin-foszfátot egyébként nemcsak malária ellen alkalmazzák, hanem lupusz és reumatoid artritisz kezelésére is. Mindkét betegség autoimmun eredetű.

