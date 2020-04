Koronavírus: az USA-ban egy őszi járványtól is tartanak

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója hétfőn délelőtt bejelentette, hogy egyedül az államban a COVID-19 a vasárnapi 965 halálos áldozathoz képest hétfőre már több mint ezer áldozatot követelt. New York városának kórházai megteltek, egymás után állítják fel a tábori kórházakat, még a Central Parkban is felhúztak egy sátorkórházat.

New Yorkban hétfőn, helyi idő szerint a déli órákban kikötött az a kórházhajó, amely szombaton indult el a virginiai Norfolkból. A hajón 12, teljesen felszerelt műtő van, orvosokkal és ápolókkal. Deborah Birx, a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport tagja hétfőn az NBC televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: az Egyesült Államok vidéki, kistelepülésein élőknek is fel kell készülniük a járványra. Mint fogalmazott: a vírus nagyon enyhe tünetekkel járó, sőt, tünetmentes fertőzéseket is okozhat, és csak akkor törhet felszínre, amikor a legsérülékenyebb társadalmi csoportokat - az időseket vagy a komoly, krónikus betegséggel küszködőket - sújtja. Az orvosnő hozzátette, amikor már ezeket a rétegeket is elérte a fertőzés, az azt jelenti, hogy az adott településen mindenütt "befészkelte magát" a vírus.

Koronavírus: egy 37 éves amerikai nő leírta, mit élt át Egy amerikai nő felgyógyult a koronavírus-fertőzésből, az egyre komolyabb helyzet miatt aggódó embereknek pedig a többi között azt üzeni: ne pánikoljanak. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy gondoljunk azokra, akik különösen veszélyeztetettek, és ha betegnek érezzük magunkat, maradjunk otthon. Részletek itt.

14 napos önkéntes karanténba vonul, aki belép az országba

Larry Hogan, Maryland kormányzója hétfőn rendeleti úton tiltotta meg a lakhelyelhagyást. A rendelet értelmében csakis nagyon kivételes esetben - nélkülözhetetlen munka, vagy élelmiszer- és gyógyszervásárlás okán - lehet kimenni az utcára. A rendelet betartását az állam területén rendőrök ellenőrzik, a szándékos szabálysértőket ötezer dolláros büntetéssel sújtják. "Mi már nem kérjük, vagy javasoljuk, hogy a marylandiek maradjanak otthon, hanem kötelezzük őket erre" - nyilatkozta a kormányzó. Hasonló értelmű rendeletet írt elő Ron DeSantis, Florida kormányzója is, ez a rendelkezés azonban egyelőre csak az állam déli megyéire terjed ki.

Vermont kormányzója, Phil Scott arról adott ki rendeletet hétfőn, hogy bárki, aki belép az állam területére, köteles 14 napig tartó önkéntes karanténba vonulni. A szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEM) közleményben tudatta, hogy több külföldi ország - köztük Malajzia, Thaiföld. Vietnam, Tajvan, India, Mexikó - vállalataival szerződtek egészségügyi eszközök segédeszközök gyártására. Az orvosi kesztyűket, maszkokat, sebészköpenyeket chartergépekkel szállítják az Egyesült Államokba.

Eddig több mint egymillió amerikain végeztek vírustesztet

Közben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy eddig több mint egymillió amerikain végeztek vírustesztet. Az elnök a számot "a koronavírus elleni háború történelmi fordulópontjaként" méltatta. Alex Azar, a humánerőforrásokért és egészségügyért felelős miniszter - aki szintén a járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedéseket irányító munkacsoport tagja - ugyancsak azt emelte ki rövid beszédében, hogy az Egyesült Államok "az első ország", amely ilyen sok emberen végzett tesztet, és immár naponta több mint 100 ezer embert tesztelnek.

A New York-i Park Avenue 2020. március 30-án. Az embereknek kötelező bizonyos távolságot tartaniuk. Fotó: Getty Images

Donald Trump kifejtette, hogy az elkövetkező 30 nap rendkívül fontos lesz a járvány megfékezése szempontjából. "Mindegyikünknek megvan a maga feladata, hogy megnyerhessük ezt a háborút. Minden állampolgár, család és vállalkozás tehet azért, hogy leállítsuk ezt a vírust" - fogalmazott. "Ez közös hazafias kötelességünk" - mondta hozzátéve, hogy az eddig érvénybe léptetett szabályokat tovább szigoríthatják.

Bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Giuseppe Conte olasz kormányfővel, és megígérte neki, hogy az Egyesült Államok mintegy százmillió dollár értékű védőfelszerelést küld Itáliába. Közölte azt is, hogy az Egyesült Államok is kapott más országoktól - például Oroszországtól és Kínától - segítséget.

Az elnök arról is tájékoztatott, hogy az élelmiszer-, és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) jóváhagyta olyan berendezés használatát, amellyel a speciális orvosi maszkokat fertőtleníteni lehet. Egyetlen ilyen berendezés naponta 120 ezer orvosi maszk fertőtlenítését végezheti el, és a maszkokat összesen húsz alkalommal lehet újra sterilizáltan felhasználni. Ilyen berendezés már dolgozik New Yorkban, Ohióban, a szövetségi fővárosban - Washington DC-ben -, és nemsokára munkába állítanak egyet az északnyugati Seattle városában is. Trump úgy vélekedett, az elkövetkező néhány hétben sikerül biztosítani, hogy minden beteg, bárhol éljen is az Egyesült Államokban, lélegeztetőgéphez jusson.

Ősszel újra kitör a járvány?

Az amerikai tagállamok egyébként egymás után jelentik be növekvő igényeiket a lélegeztetőgépekre. Phil Murphy, New Jersey kormányzója újabb kétezer, John Bel Edwards, Louisiana kormányzója pedig 12 ezer lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormányzattól hétfőn. New York városa új halottasházak létrehozásához kért szövetségi segítséget. Anthony Fauci járványtani professzor ugyanakkor az újságíróknak azt mondta: arra számít, hogy ősszel az új típusú koronavírus újabb járványával kell számolni. Trump annyit fűzött hozzá, nagyon reménykedik abban, hogy ez nem következik be.

Nem engedik kikötni a halottakat és betegeket is szállító üdülőhajót

Floridában is zajlanak az események, egyelőre nem engedélyezik annak a holland üdülőhajónak a kikötését, amelyen halottak és az új típusú koronavírus okozta Covid-19 fertőzésben szenvedő betegek is vannak - erről Ron DeSantis floridai kormányzó beszélt hétfőn este.

A Zandaam nevű üdülőhajó a floridai Fort Lauderdale kikötőjében készült horgonyt vetni, de a helyi hatóságok némi habozása után Ron DeSantis kormányzó hétfőn este bejelentette: "nem engedhetjük meg, hogy partra szálljanak itt olyan emberek is, akik nem is floridaiak". A kormányzó azzal érvelt, hogy a külföldi turisták "kimerítenék azokat az értékes forrásokat, amelyekkel Florida az új típusú koronavírus járványa ellen küzd".

A hajó parancsnokának hivatalos jelentése szerint pénteken négy ember halt meg, és legalább ketten vannak, akik a COVID-19 kórral küzdenek, még többen a fertőzöttség tüneteit mutatják.

A hajó 1800 utassal és a személyzettel a fedélzetén március elején indult útnak Argentínából, majd megkerülve a Horn-fokot, Chile felé hajózott. Panamaváros a hét végén csak némi habozás után adta meg az engedélyt a hajónak, hogy átzsilipeljen a Panama-csatornán, de azzal a feltétellel, hogy sehol nem áll meg. A Zandaam hétfőn már a Karib-tengeren járt, és este kellett volna kikötnie Fort Lauderdale-ben. Hétközben a hajótársaság mentőhajót küldött: a Rotterdam nevű hajóra 400 utast menekítettek át. Az ott elvégzett vírustesztek mindenkinél negatív eredményt mutattak.

A Fort Lauderdale közelében várakozó hajó utasai között többségében amerikaiak és franciák vannak. Hétfő esti nyilatkozatában DeSantis kormányzó úgy fogalmazott: "szeretnénk, ha orvosok mennének fel a hajóra, s ezt a hajózási társaság szervezné meg". Kiemelte azt is, hogy mielőtt érdemleges döntést hozna az ügyben, alaposan meg kell vizsgálnia, hogy a floridaiak számára megvan-e a megfelelő számú kórházi ágy. Az első sajtóinformációkkal ellentétben a Zandaamért küldött mentőhajó nem távozott az utasokkal, hanem végig mellette hajózott. Így lényegében két hajó várakozik Florida partjainál.

Különleges stratégiával harcol Izland a koronavírus ellen - a részleteket az nlc.hu cikkében olvashatja.