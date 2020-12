Koronavírus: közeleg a vakcina itthon is

A koronavírus-járvány rendkívüli helyzet elé állította az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI): számos jogszabályi tervezetet kellett előkészíteniük, például egyes gyógyszerek indikáción túli adhatóságának megkönnyítésére. Ez azért volt fontos, mert koronavírus ellen a világon sehol sem volt gyógyszer törzskönyvezve, miközben a betegek sürgős kezelésre szorultak - derült ki a Világgazdaság cikkéből.

A gyártó kapacitásán múlik, mikor lesz itthon is elérhető a vakcina. Fotó: Getty Images

Nem alakult ki gyógyszerhiány

Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója a portálnak elmondta, az is a rendkívüli jogszabályoknak köszönhető, hogy a járvány idején hosszan tartó, a lakosság számára is érzékelhető gyógyszerhiány alig alakult ki. Az OGYÉI ugyanis már hivatalból is megállapíthatja a gyógyszerhiányt vagy annak kockázatát, így még a hiány jelentkezése előtt intézkedhetnek.

A főigazgató szerint a COVID-19 terápiájában alkalmazott gyógyszerek mellett folyamatosan nőtt a különféle antibiotikumok és szteroidok iránti kereslet is. "Az otthonmaradás miatt csökkent a begyűjtött plazma mennyisége, ez pedig hiányt okozott az immunglobulin-terápiás gyógyszerek területén Magyarországon, de európai szinten is" - ismertette Szentiványi Mátyás.

Hamarosan itthon is elérhető lesz az oltás

Az interjúban a főigazgató cáfolta, hogy az orosz vagy a kínai vakcina törzskönyvezését az OGYÉI végezné - ez az EMA feladata, akinek az engedélye minden európai országban azonnal érvényessé válik. "A vakcina hazai forgalmazásához már az OGYÉI engedélyére is szükség van. Csak akkor adunk ki engedélyt, ha a vakcinák megfelelnek a hármas követelménynek: biztonságosak, hatásosak és gyógyszerminőségileg megfelelők" - mondta, majd azt is hozzátette, a dokumentáció értékelése megkezdődött, de több hétig is eltarthat.

Az oltások elérhetőségével kapcsolatban Szentiványi Mátyás úgy nyilatkozott: csakis a gyártó kapacitásán múlik, hogy mikor lesz Magyarországon is elérhető a vakcina. "Az a cél, hogy minél hamarabb minél több vakcina elérhető legyen hazánkban. Biztatok mindenkit, hogy amint teheti, oltassa be magát, mert 60-70 százalékos átoltottság szükséges a vírussal szemben védelmet nyújtó nyájimmunitás kialakulásához."

Új gyógyszerek és klinikai vizsgálatok

A koronavírusjárvány idején az OGYÉI több gyógyszert is gyorsított eljárással engedélyezett, többek között antivirális szereket és altatókat, melyek a koronavírusos betegek kezeléséhez szükségesek. Eközben a COVID-19-cel kapcsolatos klinikai vizsgálatok is beindultak: eddig nyolcat engedélyeztek, melyek legtöbbje az antivirális szereket vagy a BCG-oltást vizsgálja, két vizsgálat még engedélyezés alatt áll, és további tízet hamarosan benyújtanak.

