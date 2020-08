Koronavírus: karantén helyett a drága tesztet választjuk

Július közepén lépett hatályba az a rendelet, miszerint három kategóriába sorolják az országokat a koronavírus-járvány aktuális helyzete alapján. A zöld államokból szabadon hazatérhetnek a magyar állampolgárok, ám sárga vagy piros jelölés esetén két hét karanténba kell vonulni. Sárga országnál egy negatív PCR-teszttel, pirosnál viszont kettővel lehet mentességet szerezni ez alól. Ráadásul az állam csak július végéig vállalta ezek költségét, augusztus 1-jétől minden utazó magának köteles fizetni, ha szeretne élni ezzel a lehetőséggel.

Bár egy korábbi felmérés eredményei azt mutatták, hogy ez a szigorítás elég sok magyar kedvét elvette a külföldi nyaralástól, mert nem engedheti meg magának, hogy plusz két hétre kiessen a munkából, illetve azt sem, hogy kifizesse a PCR-tesztet. A magánlaborok friss adataiból most mégis az látszik, hogy szép számmal vannak olyanok is, akik vállalják az önköltséges tesztet, aminek átlagos ára 30-35 ezer forint. A Népszava információi szerint van laborszolgáltató, ahol harmadával nőtt az önfinanszírozott koronavírustesztek száma. Egy másik laboratóriumnál, a Mikromikomed Kft.-nél pedig csak hétfőn-kedden már majd annyian kértek PCR-tesztet, mint az előző héten összesen. A nagyobb szolgáltatók becslése szerint eddig pár százan lehetnek, akik a 60-70 ezer forintos árat is készek megfizetni annak érdekében, hogy ne kelljen két hetet otthon bezárva tölteniük.

A karanténból való felmentéshez csupán az orr- és garatváladékból végzett PCR-tesztet fogadják el. Fotó: Getty Images

Hiába fizetnek, mégis letöltik a karantént

Facebook-csoportokban ugyanakkor egyre többen arról számolnak be, hogy hiába csináltattak COVID-tesztet hazaérkezésük után, az eredményre egy-két hetet várniuk kell a túlterheltség miatt. Ezért gyakorlatilag mégsem tudják lerövidíteni a karanténban töltött időt. Sokan szorgalmazzák emiatt, hogy hozzanak létre a reptéren egy mintavételi helyet, ami tervben is van.

Ám a Budapest Airport kommunikációs vezetője, Valentinyi Katalin azt közölte a Népszavával, hogy az egészségügyi tesztelő központ még csak tervezési fázisban van, valószínűleg a nyári szezonban már nem érdemes ezzel a lehetőséggel számolni.

