Koronavírus: itt már látszik az oltások hatása

A világ több országához hasonlóan Izraelben is decemberben kezdték meg a nemzeti oltási programot, és átoltottsági arány tekintetében csakhamar az élre ugrott a közel-keleti ország. Mára a lakosság több mint fele megkapta már az új típusú koronavírus elleni védőoltás legalább egy adagját, és háromból egy izraeli már a második adag vakcinán is túl van. A gyors tempójú oltakozásnak már kézzel fogható eredménye is van: egy új kutatás kimutatta, hogy a 70 évnél idősebbek körében 67 százalékkal csökkent a lélegeztetőgépre kerülő fertőzöttek száma. Ahogy arról a Medscape portál cikke is beszámolt, Izraelben az egészségügyi dolgozók mellett a veszélyeztetett korosztályba tartozók vakcinálása élvezett prioritást, ők kaphatták meg első körben a Pfizer-BioNTech vakcináját.

A Morbidity and Mortality Weekly Report című jelentésben is publikált tanulmányban a tavaly októberi és decemberi adatokat vetették össze a 2021 februári számokkal, amiből kirajzolódott a látványosan csökkenő tendencia. "A mostani tanulmány is bizonyítja a Pfizer-BioNTech vakcina hatásosságát, azaz a súlyos lefolyású COVID-19 gyakoriságának csökkenését" - nyilatkozta az eredmények kapcsán Ehud Rinott, az izraeli Ben-Gurion Egyetem Egészségtudományi Karának munkatársa, a tanulmány egyik szerzője.

A gyors ütemű oltási program egyedülálló lehetőséget biztosít az izraeli kutatóknak arra, hogy a népesség szintjén vizsgálják az oltóanyagok eredményességét. A vezető szerzők, Yair Lewis és Ilan Youngster tanulmányukban a lélegeztetőgépre került fertőzöttek számát hasonlították össze 2020 októbere és 2021 februárja között. Ez alapján megállapították, hogy a 70 évnél idősebb és az 50 évnél fiatalabb, lélegeztetőgépre szoruló fertőzöttek egymáshoz viszonyított aránya a korábbi 5,8:1-ről 1,9:1-re változott, ami nem kevesebb, mint 67 százalékos csökkenést jelent. Ezek a "valós életből" vett adatok a kontrollált, klinikai körülmények között kapott eredményekkel együtt igen biztató képet festenek. "Az intenzív oltási kampányok révén megvalósuló magas átoltottság jelentősen csökkentheti a COVID-19-hez kapcsolódó súlyos megbetegedéseket, valamint a halálozások számát" - tették hozzá a kutatók.

