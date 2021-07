Koronavírus: iskolaigazgatók szervezik a vakcinázást

Brit orvosok figyelmeztetnek: egyre több fiatal kerül intenzív osztályra - részletek!

A kormány döntése alapján idén augusztus 30-31-én kaphatnak koronavírus elleni védőoltást a 12-18 éves diákok, a vakcinázást pedig az iskoláknak kell megszervezniük a nyári szünet alatt - írja a Népszava. A lap forrásként egy kormányhivatali levélre hivatkozik, amit nemrég kaptak kézhez az intézményvezetők.

A 12-18 évesek csak Pfizerrel olthatók. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Augusztus 5. a határidő

A levélből az is kiderült, hogy az említett korosztály kizárólag Pfizerrel oltható, és hogy augusztus 5-ig kell felmérniük az iskoláknak, hány fő igényelné a vakcinát. Az oltás az iskolaépületben történik majd, de az intézmények nagy száma miatt összevont oltóhelyeket is kialakíthatnak. Bár a kormányhivatalok már megkeresték az iskolaorvosokat, hogy felmérjék, mennyien hajlandóak közreműködni az oltásokban, a levélben arra kérték az igazgatókat, ők is egyeztessenek intézményük orvosával. A 12-18 évesek oltásához egyébként a szülői hozzájáruló nyilatkozatokat is be kell szerezniük.

Pluszmunka, szűkös határidők

Az intézményvezetőknek kiküldött levéllel kapcsolatban a Népszava megkereste Totyik Tamást, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökét is. A szakember sajnálatosnak tartja, hogy az intézményvezetők, osztályfőnökök pluszmunkát kaptak a nyári szabadságuk alatt, ráadásul az oltás megszervezésével kapcsolatos feladatokat szűkös határidővel kell teljesíteniük. Totyik arról is beszélt, hogy szerinte a gyermekorvosi hálózaton keresztül kellett volna megoldani a szervezést, illetve, hogy az augusztus végi két nap is kevés több százezer gyermek beoltására.

