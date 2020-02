Koronavírus: így védekezhetünk a munkahelyen

A legfrissebb hírek szerint egyre terjed Európában is a Kínából kiindult új koronavírus-járvány, ám eddig hazánkat még nem érte el. Több szakértő is, köztük Rusvai Miklós virológus is arra figyelmeztet azonban, hogy ettől függetlenül lehet, hogy már Magyarországon is megtalálható a SARS-CoV-2 nevet kapott vírus. Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, emiatt nem kell pánikolni, de mindenképp indokolt az óvatosság. Az alábbi arra adunk hasznos tanácsokat, hogyan védekezhetünk a megbetegedés ellen a munkahelyünkön.

Ne menjen orvoshoz, inkább telefonáljon Müller Cecília országos tisztifőorvos arra kért mindenkit, aki a fertőzött területről tér haza és influenzás tüneteket észlel magán, hogy forduljon orvoshoz, de ne menjen orvosi rendelőbe. Részletek itt.

Az első feladat legyen a kézmosás

A megérkezés és lepakolás után sokan rögtön egyből a konyha felé veszik útjukat, hogy kávéval indítsák a munkát. Ehelyett szokjunk rá, hogy első dolgunk az alapos kézmosás legyen, langyos szappanos vízzel dörzsöljük a kezünket legalább 20 másodpercig. Ez különösen akkor fontos, ha tömegközlekedéssel utazunk, hiszen a buszon, metrón, villamoson rengeteg kórokozót összeszedhetünk. Ha van kitéve kézfertőtlenítőszer-automata az iroda halljában, akkor használjuk megérkezéskor.

Szellőztessünk gyakran

Nemcsak a koncentrációnkat javítja, ha napjában többször is friss levegőt engedünk be a szobánkba, hanem a betegségek elleni védekezésben is segíthet. Mindenképp javasolják, hogy gyakran szellőztessünk 5-10 percre, ha egy légtérben legalább öten dolgoznak együtt, mert úgy gyorsabban elhasználódik az oxigén és hatványozottabban több kórokozó telepedhet meg a helyiségben.

Minél nagyobb a cég, ahol dolgozunk, annál jobban figyeljünk az irodai higiéniára. Fotó: Getty Images

Töröljük át naponta a munkaterületünket

Influenzaszezonban egyébként is érdemes a szokásosnál gyakrabban takarítani az íróasztalunkat és egyéb használati tárgyainkat. Mivel az új koronavírusról is kiderült, hogy képes életben maradni élettelen dolgok felületén is, ezért a CNN arra biztat, hogy megelőzésképpen iktassuk be a napi rutinunkba, hogy fertőtlenítő kendővel áttöröljük az asztalunkat, laptopunkat vagy billentyűzetünket, az egeret, tollakat és minden olyan eszközt, amit sokat használunk munkánk során.

Ebédrendelés helyett inkább főzzünk otthon előre

Bár nincs ok azt gondolni, hogy a bevált ételkiszállító cégnél vagy kedvenc éttermünkben nem tartják be a higiéniás előírásokat, mégis talán jobban járunk, ha magunknak főzőcskézünk. Így ugyanis kevesebb ember érintkezik az ételünkkel. Gondoljunk csak bele, hogy egy nagyüzemi konyhában az élelmiszerek, ételek hány ember kezén mennek át, mire hozzánk jutnak: kisegítők, séfek, csomagolók, majd a futárok. A téli szezonban egyébként is fontos, hogy lehetőleg minél frissebb, vitamindúsabb fogások szerepeljenek az étrendünkben, ezt pedig legjobban úgy biztosíthatjuk, ha termelői piacon vásárolunk szezonális termékeket és ezekből magunk készítünk valami finomat.

El a kezekkel a mosogatószivacstól!

Bár tisztításra használjuk, mégis rengeteg baktérium, vírus lakhelye lehet a mosogatószivacs - főleg, ha nem cserélik kellő gyakorisággal. A nedves, meleg környezetben ugyanis könnyen elszaporodnak a kórozók. Óvatosságból a koronavírus-járvány idején inkább étkezések után csomagoljuk be az edényeinket, evőeszközeinket és vigyük haza, és otthon mosogassuk el őket.

Veszélyes pont: a mosdó kilincse

Melyik az a tárgy, amit általában a legtöbben érintenek meg naponta? Bizony, a mosdó kilincse. Ez ráadásul általában fémből készül, amelyen egy német kutatás szerint akár 9 napig is életben maradhat a kínai koronavírus. Jobb félni, mint megijedni, ezért mikor a mosdóba indulunk, töröljük át kendővel a kilincset, kifelé jövet pedig kézmosás után - ha lehetőség van rá - próbáljuk meg úgy kinyitni az ajtót, hogy nem érünk hozzá.