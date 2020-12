Koronavírus: hamarosan indulhat itthon az oltási program

Már ki is jelölték Magyarországon azt a 25 kórházat, ahol az egészségügyi dolgozók megkaphatják az új típusú koronavírus elleni védőoltást. Kattintson a részletekért!

Az új koronavírus-fertőzések számából ítélve a járvány elérhette vagy hamarosan elérheti a platót. Az operatív törzs javaslatára azonban a kormány hétfőn úgy döntött, hogy a korábban bevezetett intézkedéseket január 11-éig meghosszabbítja. December 21-én ugyanakkor néhány napos vagy egynapos szabályokat jelentenek be a karácsonyra vonatkozóan - közölte Gulyás Gergely. Az viszont már most biztos, hogy szilveszterkor nem lesz enyhítés, tehát marad a 10 fős létszámkorlát és az éjszakai kijárási tilalom is.

A területi közigazgatásban dolgozókat teszteltek kedden a fővárosban. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Aki szeretne oltást, regisztráljon

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy már elérhető a vakcinainfo.gov.hu weboldal, amelyen bárki jelezheti a koronavírus-vakcina iránti igényét. A nyugdíjasok pedig a december 11-étől kézhez vehető levelekben található regisztrációs űrlapon jelentkezhetnek.

Az oltási tervet egyébként az operatív törzs készíti el. Első körben az egészségügyi dolgozóknak és az időseknek biztosítják a COVID-19 elleni vakcinát. A tájékoztatón megerősítették továbbá, hogy csak olyan oltóanyag kerülhet forgalomba Magyarországon, amely a szakemberek vizsgálatai során hatékonynak és biztonságosnak bizonyul.

Még van kapacitás

Elhangzott az is, hogy a kormány küzd az egészségügy védekezési képességének fenntartásáért. A kórházi ágyak kétharmada még szabad, és lélegeztetőgépből is van elég - ismertette Gulyás. A miniszter egyúttal megköszönte az orvosok és az ápolók munkáját.

