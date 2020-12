Orbán: a szigorú intézkedéseket fenn kell tartani

2020. december 7.

"Szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz, de most az a fontos, hogy mi is legyünk" - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában, amelyben bejelentette a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló szigorú intézkedések meghosszabbítását. "Az ünnepek alatt is vigyázzunk egymásra, mert minden élet számít" - hangsúlyozta.

