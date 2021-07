Koronavírus: baj van Izraelben - kattintson a részletekért!

Az egészségügyi dolgozók világszerte embert próbáló hónapokon vannak túl. Mindennapos küzdelmeikből mi, kívülállók elég keveset láthattunk - szerencsés esetben -, most azonban egy, a Discovery+-on látható dokumentumfilm bepillantást enged abba, mi zajlott egy amerikai kórházban a koronavírus-járvány legnehezebb időszakában - számolt be róla a WebMD. A The Surge at Mount Sinai (a The Surge hullámot jelent - a szerk.) a New York-i Mount Sinai kórház intenzívosztályának hősies munkájába enged bepillantást, illetve olyan pácienseket is bemutat, akik ebben az időszakban kerültek be és kaptak segítséget.

A nehéz pillanatok egy életre megváltoztatták az egészségügyi dolgozókat. Fotó: Getty Images

Miért épp New York?

New York-ban 2020. március közepére olyan sokan betegedtek meg, hogy a világ fertőzöttjeinek 5 százalékát adták az itteni esetek. A metropoliszban valószínűleg ez volt a koronavírus-járvány legkeményebb időszaka. 2020. március 11-e és május 2-a között csaknem 19 ezer ember halt bele a fertőzésbe, ami átlagosan napi 350 feletti, és nagyjából 5 percenként egy halálesetnek felel meg.

Ez volt a legnehezebb

A Mount Sinai elnöke, David L. Reich a WebMD-nek adott interjújában azt is elárulta, mi volt a legnehezebb az ott dolgozóknak: megküzdeni a félelemmel, hogy ők is elkaphatják, illetve hazavihetik a koronavírust és megfertőzhetik a családjukat. "Ezen kívül látták, megélték, hogy a betegek egyedül, a szeretteik nélkül haldokoltak. A munkatársaink FaceTime-on kapcsolódtak össze a családtagokkal, akik csak így tudtak elbúcsúzni" - mondta.

Mivel a vírushelyzet miatt lelkészek sem tartózkodtak a kórházban, az egészségügyi dolgozók, többnyire a nővérek mondtak imát, ha egy-egy betegük elhunyt. Ezek a nehéz pillanatok mindnyájukat egy életre megváltoztatták.

A dokumentumfilm előzetesét itt nézheti meg.