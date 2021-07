Koronavírus: ezért aggódnak Ausztriában

Ebben az országban lottósorsolással buzdítanak oltásra - részletek itt.

Bécsben a szombaton kezdődött filmfesztivál látogatóinak ideiglenes oltópontot állítottak fel a városházánál, és Peter Hacker bécsi egészségügyi főtanácsos örömmel nyugtázta, hogy a vártnál többen oltatták be magukat, ezért egy második oltópontot is üzembe helyeztek a helyszínen. Bejelentette továbbá, hogy hétfőtől az egyik legnagyobb oltóponton, az Austria Centerben is lehet oltásra jelentkezni előzetes időpont-egyeztetés nélkül.

"Oltó vasárnapot" rendeztek

Tirolban annyira sikeres volt az úgynevezett "oltó vasárnap" - amelynek keretében időpontfoglalás nélkül kaphatták meg az emberek az első vakcinájukat -, hogy a következő hétvégére is hasonló akciót tervez a tartomány. Egyetlen előfeltétele az oltásnak az volt, hogy az oltásra jelentkező a tartományban érvényes lakcímmel vagy bejelentett munkahellyel rendelkezzen. A felső-ausztriai Linz legnagyobb bevásárlóközpontjában pedig szerdától bárki kaphat oltást, legyen helyi lakos, a városban dolgozó vagy éppen belföldi turista. Az immunizálást a Janssen-vakcinával tervezik, amelyből csak egy adagot kell kapnia a jelentkezőknek.

Maszkot viselő járókelők Bécsben. Fotó: Getty Images

Delta-variáns: csak a teljes immunitás segít

Eközben az osztrák lapok arról cikkeznek, hogy nem véletlen a tartományok oltási hajlandósága, hiszen a tartósan alacsony esetszámok ellenére az új megbetegedések mintegy felét már a delta-variáns teszi ki Ausztriában. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a sokkal fertőzőbb delta-variánssal szemben csak a teljes immunitással rendelkezők - vagyis azok, akik mindkét oltásukat felveszik - vehetik fel hatékonyan a harcot.

Koronavírus-járvány Ausztriában

Ausztriában eddig 4 868 172 ember kapta meg az első koronavírus elleni vakcinát, mindkettőt pedig 3 348 210-en. Az elmúlt 24 órában 80 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 650 817 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 125, az intenzív kezelésre szorulók 44-en vannak. Afertőzésokozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 4-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 713-ra emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 638 378.

