Ebben az országban lottósorsolással buzdítanak oltásra

Koronavírus: sorra fertőzi a fiatalokat a delta-variáns - részletek itt.

"Lottósorsolások és játékelemekkel átszőtt egyéb társadalmi motivációs programok a világ számos országában vannak, ezért mi is élünk ezzel a nemzetközi gyakorlattal a legfőbb cél érdekében" - jelentette ki Pavluts, aki hozzátette: a hetente megrendezendő sorsolásokon kisebb, míg a havonta rendezetteken nagyobb díjak kerülnek szétosztásra, a fődíj akár 100 ezer euró (35 millió forint) is lehet. A lett tárcavezető arról is beszélt, hogy a sorsoláson azok vehetnek részt, akik a sorsolást megelőző fél évben beoltatták magukat.

Lettországban lottósorsolással buzdítanak oltásra. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Kötelezővé tennék a vakcinát

Közben Krisjanis Karins lett miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy a rigai vezetés még fontolgatja a védőoltások kötelezővé tételét bizonyos foglalkozási csoportok számára, bár konkrétumokat nem említett ezzel kapcsolatban. Az oktatásügyi miniszter ugyanakkor felvetette, hogy a tanárok is felkerülhetnének erre a lajstromra.

h i r d e t é s

Ilyen a járványhelyzet Lettországban

Az 1,9 millió lakosú balti államban a járvány kitörése óta meghaladta a 137 653-at az azonosított fertőzöttek száma, akik közül 2528-an elhunytak a kórban. Az oltási kampány december 28-án indult, de eddig a felnőtt lakosság mindössze 32,17 százaléka kapta meg a koronavírus elleni valamelyik vakcina legalább első adagját, míg 30,25 százalékuk a másodikat is.

Van, ahol a plázázást is védettségi igazoláshoz kötik - olvassa el a témában írt korábbi cikkünket ide kattintva.