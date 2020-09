Koronavírus: ezekben az idősotthonokban tilos a látogatás

Ahogy már beszámoltunk róla, a kórházak mellett egyes fővárosi idősotthonok is szigorításokat vezettek be a növekvő koronavírus-veszély miatt. A Pesti Úti Idősek Otthonában például már augusztus 19-étől látogatási és kijárási tilalmat rendeltek el. Szeptember 1-jétől pedig a fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő Alacska úti Idősek Otthonában, a Halom Utcai Idősek Otthonában és a Szombathelyi Idősek Otthonában is életbe lépnek a korlátozások.

Egyre több idősotthon vezet be korlátozásokat. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Itt is tilos a látogatás

Azonban nemcsak a fővárosi, hanem egyes vidéki intézmények is megtiltották, hogy a lakók látogatókat fogadjanak. Ennek értelmében keddtől életbe lépett a látogatási tilalom a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő idősotthonokban. A szolnoki polgármesteri hivatal sajtóreferense, Gyuricska Éva tájékoztatása szerint a korlátozás bevezetésére azért volt szükség, mert ismét egyre nagyobb számban regisztrálnak új típusú koronavírussal fertőzött embereket Magyarországon. Az idősotthonokban élők pedig koruk vagy állapotuk miatt a kiemelt rizikócsoportba tartoznak, így továbbra is elengedhetetlen a prevenciós intézkedések betartása.

Emellett a zalaegerszegi önkormányzat a fenntartásában működő idősotthonokban is bevezették a teljes látogatási és kijárási tilalmat. A koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az idősek világnapjához és hónapjához kapcsolódó hagyományos rendezvényeket is lefújták.

