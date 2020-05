Koronavírus: ez változik a járóbeteg-szakellátásban

A koronavírus elleni védekezés második szakaszában fokozatosan újraindul a közegészségügyi ellátás. Egyelőre azonban csak óránként 4 beteget fogadhatnak az orvosok, és minden vizsgálat után fertőtleníteni kell a rendelőt.

A fertőzésgyanús betegeket is ellátják

A tisztifőorvos szerint nagyon fontos, hogy mindenki csak az előre egyeztetett időpontban jelenjen meg a szakrendelőkben. A vizsgálat előtt részt kell venni egy előszűrésen, amely lázmérésből és egy járványügyi kérdőív kitöltéséből áll. A pácienst akkor is ellátják, ha felmerül a koronavírus-fertőzöttség gyanúja, ebben az esetben azonban egy elkülönített helyen történik a vizsgálat, a szakemberek pedig speciális védőruhát viselnek majd - ismertette Müller Cecília. Megemlítette továbbá, hogy a fertőzésgyanús, valamint a magas kockázatú beavatkozás előtt álló személyeknél minden esetben elrendelik a koronavírustesztet.

Koronavírusteszthez vesz mintát egy ápoló egy betegtől. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Fontos az óvatosság

A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy bár már több vidéki városban megnyitottak a sportparkok és a játszóterek, nem árt az óvatosság, hiszen még nem ért véget a koronavírus-járvány. A fenntartóknak azt javasolja, hogy rendszeresen tisztítsák a sport- és játszóeszközöket, valamint naponta többször fertőtlenítsék a sokak által megfogott felületeket.

A szülőknek pedig azt ajánlja, ők is hordjanak magukkal fertőtlenítő kendőt, és használat előtt legalább a játszóeszközök fogantyúit töröljék át, hogy csökkentsék a koronavírus terjedésének kockázatát. Hangsúlyozta továbbá a távolságtartás fontosságát, illetve azt, hogy hazaérve mindig az alapos szappanos kézmosás legyen az első dolgunk. Emellett az is kiemelten fontos, hogy mindenki csak a saját maszkját használja: ne adjuk kölcsön, és ne is kérjünk el mástól ilyen védőeszközt.

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a mai napon ülésezik a kormány, és döntést hoznak a további intézkedésekről. A részleteket a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd - közölte Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa.

