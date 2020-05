Koronavírus: újra megteltek a vidéki kávézók

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében kihirdetett kijárási korlátozások jelenleg csak a legérintettebb területekre, vagyis Budapestre és Pest megyére vonatkoznak. A vidéki települések pedig fokozatosan nyitnak, és kezd visszatérni az élet a régi, megszokott kerékvágásba. Debrecen utcáin például már lényegesen többen voltak hétfőn, mint a korábbi napokban, és elkezdtek benépesülni az éttermek, kávézók teraszai is. Szeged belvárosában is sokan ültek a kávézók és cukrászdák szabadtéri asztalainál. Itt egyes helyeken plexiből készült kiadóablakon keresztül, az eladótérből adják a kávét, a legtöbb helyen azonban pincér szolgál ki. A legtöbb városban az újranyitott kerthelyiségek és teraszok után szeptemberig nem kell közterület-használati díjat fizetni.

Maszkot viselő felszolgáló egy kávézó teraszán, Nyíregyházán. Fotó: MTI/Balázs Attila

Nyitnak a sportpályák és a játszóterek is

Szolnokon már megnyitották a tiszaligeti teniszpályákat, május 9-étől pedig fokozatosan a kültéri sportpályák és a játszóterek is látogathatók lesznek. Tiszafüreden várhatóan május közepén nyitják meg a koronavírus miatt bezárt játszótereket és a szabadtéri sportpályákat. A strand előreláthatólag júniustól lesz látogatható. Kiskunfélegyházán kedden nyitották meg a játszótereket és a szabadtéri sportpályákat, a városi strand pedig várhatóan május 29-étől fogadja a fürdőzni vágyókat. Szekszárdon május 9-étől megnyílik a piac, ahol 8 és 12 óra között továbbra is csak a 65 évesnél idősebbek vásárolhatnak. Több étterem már hétfőn megnyitotta a kerthelyiségét, míg egyes helyeken csak hétvégén, szűkített menüvel várják a vendégeket. Egerben is újra kinyithatnak az éttermek teraszai, és a napokban megnyitják a strand szabadtéri részét, a stadiont, a felsővárosi sporttelepet, valamint a Bárány uszodát is. Szerdától ismét használhatók lesznek a játszóterek, és szombattól a Dobó István Vármúzeum szabadtéri része is látogatható lesz.

Koronavírus: a gyerekeknél Kawasaki-kórt okoz? A válaszért kattintson ide!

Sopronban a játszóterek hétfőtől ismét látogathatók, a távolságtartásra azonban figyelni kell, ugyanis a koronavírus-járvány még mindig tart. Pécsen szerdától 5 és 15 óra között nyitva tart a központi vásárcsarnok szabadtéri része, majd május 11-étől délután ötig bővítik a nyitvatartási időt és a belső terek is megnyílnak. Az épületben egyszerre legfeljebb száz vásárló lehet. Keddtől pécsi a játszóterek és a parkok is használhatók, de a szülőknek maszkviselést javasolnak. Szigetváron azonban ezen a héten még nem nyitják újra a játszótereket és a sportpályákákat, ahogy a fürdőt és a várat sem. Békés megyében több helyen már hétfőn újranyitottak az éttermek kültéri részei, egyes vendéglátóegységek pedig a hét folyamán terveznek újranyitni. Gyulán és Békéscsabán ismét hétfőtől újra használhatják a játszótereket a gyerekek. Balassagyarmaton azonban a játszóterek, valamint a sportparkok és a sportpályák nem egyesületi szervezésű használata május 18-áig tilos. A város vezetése a következő két hétben dönt a további enyhítésekről. A strandot viszont várhatóan június 20-án nyitják meg.

Hétfőtől ismét jár a balatoni komp, de továbbra sem 40 percenként, hanem csak óránként. Szántód felől 7 és 19 óra között, Tihany felől pedig 7:15 és 19:15 között indulnak a járatok. A koronavírus-járványra való tekintettel több balatoni településen lezárva maradnak strandok, de van, ahol megközelíthető a szezonon kívül közparkként működő szabadstrand.

Tömegközlekedés és egészségügy

Gyöngyösön már látogathatók a szabadtéri sportlétesítmények és játszóterek, illetve a vendéglátóhelyek teraszai is megnyithatnak. A városi tömegközlekedést azonban egyelőre nem indítják újra. Kaposváron a napokban befejeződött a szájmaszkok kézbesítése: az önkormányzat minden háztartásba két ilyen védőeszközt juttatott el. Emellett dolgoznak a helyi gazdaság újraindításán is, kérdőíveken várják a vállalkozások javaslatait. A helyi autóbuszokon újra az elsőajtós felszállás van érvényben, hogy ellenőrizni tudják, az utasok eltakarják-e a szájukat és az orrukat a koronavírus elleni védekezés érdekében.

Nagykanizsán, a Kanizsa Dorottya Kórházban az újrainduló egészségügyi ellátás minden formája előjegyzéssel vehető igénybe. Az előjegyzett időpont előtt legalább 15 perccel kell érkezni, mert a sürgősségi betegellátó osztályon felállított előszűrésen mindenkinek részt kell vennie, hogy csökkenthessék annak kockázatát, hogy egy koronavírus-fertőzött lépjen be az intézménybe.

Segítség a rászorulóknak

Szombathelyen a közterületi teraszok növelésével segítik a vendéglátóhelyeket, amelyeknek a nagyobb terület után sem kell magasabb díjat fizetniük. Kecskeméten pedig új települési támogatási formát vezettek be a koronavírus okozta helyzet enyhítésére. Ezt azok igényelhetik, akik március 11-e és szeptember 30-a között veszítették vagy veszítik el állásukat. Három hónapon keresztül havi 20 ezer forintra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbért.

A kutatók szerint ekkor a legfertőzőbb a koronavírusos beteg - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!