Koronavírus: ez a gyerekek szerepe a terjedésben

A 12 éven aluli gyerekeknek csupán kis szerepe van a koronavírus terjesztésében - ezt állapította meg a holland Nemzeti Egészségügyi Intézet (RIVM) szerdán közzétett tanulmánya. A tanulmány, amely az ország vezető orvosi folyóiratában jelent meg, 54 családban vizsgálta a vírusfertőzés alakulását. A kutatás 227 embert érintett.

A 12 éven aluli gyerekeknek csupán kis szerepe van a koronavírus terjesztésében. Fotó: Getty Images

Más országok hasonló tanulmányai korábban arról számoltak be, hogy a gyerekeket ritkábban fertőzi meg a vírus, és ha meg is fertőződnek, általában nem betegednek meg súlyosan. "Igen, a gyerekek is megfertőződnek, de a fertőzést elsősorban a hasonló korú felnőttek adják át egymásnak, és a felnőttekről terjed a gyerekekre" - állapította meg a holland tanulmány. "Afertőzésgyerekek közötti átadása, illetve az, hogy gyerek fertőz meg felnőttet, mint az influenza esetében, a jelek szerint kevésbé gyakori" - emelték ki a kutatók.

Ez a kutatás gyenge pontja

A holland kutatás gyenge pontja, hogy a tanulmányban vizsgált családok valószínűleg nem reprezentálják a teljes holland lakosságot. A kiválasztott résztvevők olyan családok voltak, amelyeknek tesztje március 23. és április 16. között lett pozitív. Ebben az időszakban Hollandiában csak a feltehetően COVID-19-ben szenvedő súlyos eseteket és az egészségügyi dolgozókat tesztelték.

