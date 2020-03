Koronavírus: már 84 vállalatnál van kint a honvédség

Nagy mennyiségben gyártanak fertőtlenítőszert

A sajtótájékoztatón először Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója szólalt fel. Elmondta, hogy a védekezés legfontosabb eleme a megelőzés, és elengedhetetlen a folyamatos fertőtlenítés. Éppen ezért az almásfüzitői gyárukban már elkezdték a fertőtlenítőszer-gyártást, amely termék a tárgyak és az emberi bőr tisztítására is alkalmas. Elsőként kiemelt közintézmények, közlekedési vállalatok, utána nagyüzemi felhasználók kapnak készleteket, majd a kiskereskedelemben is elérhetővé válik a készítmény.

A folytatásban Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt arról, hogy az elsődleges cél az életek védelme, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák az állami egészségügyi rendszer és a lakosság számára a vírus elleni védekezéshez szükséges eszközöket. Mint hangsúlyozta, először az egészségügyi rendszer, majd az állami közösségi feladatellátás szükségleteit kell kielégíteni, minden más igény csak ezután jön.

Koronavírus: "félek, hogy belehalok" Futótűzként terjed a HighRiskCovid19 hashtag a Twitteren: használatával azok osztják meg történetüket, akik különösen veszélyeztetettek a koronavírus-fertőzés szempontjából. A megszólalók között mindenféle korosztály képviselteti magát, a legtöbben immunszupresszált betegek (ilyenkor azimmunrendszerműködését mesterségesen, azaz gyógyszerekkel csökkentik), vagy súlyos alapbetegséggel küzdenek. Részletek itt.

Még több céghez vonul ki a honvédelmi irányítótörzs

Schanda Tamás szerint az említett eszközöknek a biztosításához két út vezet. Az egyik, hogy külföldről, például Kínából megvesszük és beszállítjuk azokat a felszereléseket, amelyek iránt megnövekedett a kereslet. A másik pedig, hogy kiépítjük, megnöveljük a hazai alapanyag- és késztermékgyártó kapacitásokat, hiszen amit itthon állítunk elő, az gyorsan szállítható és használatba vehető. Rávilágított: ez mérsékelheti a gazdasági visszaesést, és olyan vállalatok dolgozóinak is megélhetést nyújthat, amelyeknek szüneteltetniük kell tevékenységüket.

Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok tájékoztatott, hogy a mai naptól azon létfontosságú vállalatok száma, ahol a honvédelmi irányítótörzs szolgálatot teljesít, 84-re emelkedik. Kiemelte, hogy azoknál a cégeknél jelennek meg, ahol fontos, hogy az ellátás folyamatos legyen, ide tartoznak például az oxigénelőállítással, vagy az élelmiszerellátással foglalkozó üzemek. A magyar honvédség emellett folytatja azoknak a feladatoknak az elvégzését, amelyeket békeidőben és jelenleg is végezniük kell. Örömmel számolt be róla, hogy több megkeresés is érkezett más városokból, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a katonák náluk is megjelenjenek.

A koronavírus-járvány miatt egészségügyi maszkot viselő Bakos Ilona háziorvos fogadja a betegek telefonhívását miskolci rendelőjében 2020. március 24-én. Fotó: MTI/Vajda János

Az idősotthonokban is tartani kell a távolságot

Dr. Müller Cecília ugyancsak részt vett a sajtótájékoztatón, és megerősítette, hogy 226-ra emelkedett azok száma, akiket fertőzött személyként azonosítottak. A járvány 10. halálos áldozatával, egy brit állampolgárral kapcsolatban kitért arra, hogy valamennyi elhunyt esetében krónikus alapbetegséget állapítottak meg az orvosok: maga afertőzésrárakódott a krónikus betegségre, és hozzájárulhatott az érintettek halálozásához.

Újfent szólt az idősekhez, ezúttal azonban elsősorban azokhoz, akik idősotthonokban élnek, hiszen az ő helyzetük különbözik azoktól, akik saját lakásukban töltik mindennapjaikat. Mint azt az országos tisztifőorvos elmondta, korábban számos intézkedést hoztak a védelmükben: elrendelték például a látogatási tilalmat, amellyel azt kívánták megakadályozni, hogy valaki kívülről bevigye a kórokozót. Müller Cecília azt javasolta, az otthonok kiemelten figyeljenek arra, hogy a lakók legalább másfél méteres távolságra legyenek egymástól, és arra, hogy az intézmények területén se legyenek csoportosulások. Azt tanácsolta továbbá, hogy a lakók gyakran menjenek ki az otthon kertjébe, a friss levegő és a mozgás ugyanis nagyon fontos. A fekvőbetegek szobáját gyakran szükséges szellőztetni, és a fenntartók gondoskodjanak arról is, hogy minden lakó egészségesen táplálkozzon, fűzte hozzá.

Bővítik a kórházi kapacitásokat

Lakatos Tibor egy friss kormánydöntésről tájékoztatott, mely szerint újabb 15 milliárd forintot különített el a kormány a szükséges egészségügyi eszközök beszerzésére. Beszélt arról is, hogy folytatódhat a védőeszközökkel történő ellátás, amelyben a kórházak, egészségügyi dolgozók élveznek prioritást. Az operatív törzs ezenkívül elrendelte a kórházi kapacitások, azon belül az intenzív osztályok kapacitásának bővítését, hogy egyre több ágyat tudjanak beállítani a kórtermekbe. Tájékoztatott arról, hogy Kiskunhalason jó ütemben zajlik a konténerkórház építése, és ugyanez a helyzet a Hungexpo területén kialakított ideiglenes kórházzal kapcsolatban is. Újból hangsúlyozta, hogy ezekre csak akkor lesz szükség, ha a normál kórházi kapacitás nem elegendő a betegek ellátásra.

Újságírói kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta, hogy hatósági házi karantént azoknak az utasoknak a vonatkozásában rendeltek el, akik nem fertőzött betegek, hanem kontaktszemélyek vagy fertőzött területről érkeztek. Fertőzött személyeket nem otthon, hanem egészségügyi intézményekben helyeznek karantén alá. Akik megszegik a hatósági házi karantént, azokkal szemben a rendőrség figyelmeztetést alkalmazhat, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy feljelentést tehet. Lakatos Tibor szerint 2 fővel szemben élt a rendőrség figyelmeztetéssel, 26 fő kapott helyszíni bírságot (a legmagasabb bírság 50 ezer forint volt).

Jelenleg hatan szorulnak intenzív kezelésre

Azzal kapcsolatban, hogy hány tesztet kell elvégezni ahhoz, hogy biztosan kimutatható legyen a fertőzés, Müller Cecília azt mondta, a laboratóriumi vizsgálatok a WHO ajánlásai szerint történnek. Egy vizsgálat után egyfajta megerősítő vizsgálatot végeznek, de ritkán, indokolt esetben ennél többre is szükség lehet. Az országos tisztifőorvos kitért arra, hogy az időseknél bármiféle légúti panasz esetén értesíteni kell például a háziorvost, aki dönt a továbbiakban szükséges intézkedésekről. Hangsúlyozta: jelenleg nincsen tömeges megbetegedés, csak a csoportos megbetegedések száma növekszik, és megerősítette Orbán Viktor miniszterelnök szavait arra vonatkozóan, hogy sokkal több beteg lehet, mint amennyit regisztráltak. Jelenleg 6 fő szorul intenzív kezelésre, de a szám folyamatosan változik, alakul, magyarázta.

Müller Cecília ismét felszólított mindenkit arra, hogy akinek felső légúti hurutos megbetegedése vagy légúti jellegű panasza van, az maradjon otthon, és telefonon hívja a háziorvosát. Megemlítette, hogy sajnos vannak, akik az ismételt kérések ellenére is megjelennek a rendelőben, ilyenkor az a fontos, hogy az érintettek ellátása a helyszínen is külön történjen, így megakadályozhatják a fertőzésátadást. Szintén beszélt arról, hogy a 65 év feletti orvosok nem vonultak ki az ellátórendszerből, önkéntes alapon telefonos konzultációval segítenek be az egészségügyi munkába.

Koronavírus - Agyrém, ami ebben a román kórházban történt - olvassa el a részleteket az nlc.hu cikkében!