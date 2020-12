Koronavírus: ennyire biztonságosak a vakcinák

Jóváhagyta az illetékes hatóság a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag forgalmazását az Egyesült Királyságban. Részletek itt.

Jelenleg a Moderna és a Pfizer tette meg a legnagyobb lépéseket ezen a fronton: mindkét gyógyszerészeti vállalat oltóanyagának hatékonysága megközelíti a 95 százalékot. Az egészségügyi hatóságok számára a legnagyobb kihívást most az jelenti, hogy megfelelően informálják a klinikusokat arról, hogyan kell helyesen beadni az oltások két dózisát változó időközönként - írja a theladders.com.

Az eddigi vizsgálatok szerint a Moderna és a Pfizer oltóanyaga is hatásos az új koronavírus-fertőzés ellen.

A két oltás között eltelt időben néhány páciens másnaposságszerű tünetekre panaszkodott, a többi között fejfájásra, émelygésre és kimerültségre. A legtöbbjüknél ezek a reakciók körülbelül egy napig tartottak. Még a legoptimistább szakemberek is megjegyezik, hogy a fentiek tükrében kíváncsian várják, miképpen fog reagálni a népesség, amennyiben az oltóanyag széles körben elérhetővé válik. Ennek ellenére az eredmények továbbra is azt vetítik előre, hogy történelmi áttörés előtt állnak a vakcinációval kapcsolatos kutatások. "Továbbra is figyelemmel követem az aktuális adatokat, de amit ez idáig láttunk, mindenképpen figyelemre méltó" - mondta Paul Offit, a Philadelphiai Gyermekkórház vakcinakutatója, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatalt (FDA) segítő független vakcinaszakértők bizottságának tagja.

November végén a Moderna bejelentette, hogy abból a 30 ezer emberből, akik önkéntesként részt vettek a kétadagos védőoltás hatékonysági tesztelésében, mindössze 11 személynél jelentkeztek a COVID-19 tünetei, míg a placebót kapott kontrollcsoport 185 tagja kapta el a fertőzést. Emellett a beoltott csoport tagjai közül senkinél sem jelentkeztek súlyos tünetek. Az eredmények teljesen függetlenek voltak az alanyok etnikumától és nemétől. "Az oltást megkapók közül senki sem betegedett meg súlyosan, míg a kontrollcsoportban 30-an is komolyabb tüneteket produkáltak. A cég éppen ezért kérvényezni fogja a rendkívüli engedélyezést az oltás forgalomba hozatalához az FDA-nál, illetve az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA) is várja a jóváhagyást ehhez" - jelentette az Amerikai Tudományfejlesztési Társaság (American Association for the Advancement of Science).

A megjelent tanulmányok függvényében a népegészségügyi hivatalnokok arra biztatják az önkénteseket, hogy akkor is térjenek vissza az oltóanyag második adagját beadatni, ha az első után enyhe vagy középsúlyos tüneteket produkáltak. A Moderna vakcinájának két dózisa megbízhatónak bizonyult a klinikailag felismerhető koronavírus-fertőzés megelőzésében, akárcsak a tünetek súlyosabbá válásának elkerülésében. A cég tervei szerint 20 millió adag vakcinát fog eljuttatni az Egyesült Államok kormányához a 2020-as év végéig.

"A vállalat kérvényezni fogja az FDA-t, hogy tekintse át a részletes adatokat, amelyek alapján a vakcina 94,1 százalékban hatékony a COVID-19-ért felelősfertőzésmegelőzésében, és 100 százalékban hatékony a betegség súlyos lefolyásának megelőzésében. Az FDA még decemberben találkozni fog a tanácsadó bizottsággal, hogy megvizsgálják a Pfizer és a Moderna kérvényeit" - magyarázta Elizabeth Cohen gyógyászati tudósító. "Az Amerikai Egyesült Államokban az első oltások beadatására várhatóan december második felében kerülhet sor" - tette hozzá dr. Anthony Fauci, az Országos Allergia- és Fertőző betegségek Intézetének igazgatója.

