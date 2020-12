Koronavírus: hatékony és biztonságos ez a vakcina

A Pfizer és a BioNTech koronavírus elleni oltóanyaga 95 százalékos hatékonyságúnak bizonyult, így a Moderna vakcinája a 94,1 százalékkal a második helyen áll. A kutatásokból azonban az is kiderült, hogy az oltásnak nincsenek komoly mellékhatásai, tehát biztonságos is - számolt be róla a Reuters.

A végső eredmények szerint 94,1 százalékos hatékonysággal bír a Moderna vakcinája.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit kell tudni az oltóanyagról?

A Moderna által kifejlesztett, az új típusú koronavírus elleni készül oltóanyag RNS alapú. A tesztelésbe 30 ezer embert vontak be, és közülük 196-an fertőződtek meg a kísérlet ideje alatt. A betegek közül azonban 185-en placebót kaptak, és csak 11-en kapták meg valóban az mRNA-1273 nevű vakcinajelöltet. Ez alapján számolták ki, hogy az oltás 94,1 százalékban hatékony - a végeredmény egyébként valamiven alacsonyabb a köztes eredményként közölt 94,5 százalékos arány.

A súlyos betegséget biztosan megelőzi

Harminc tesztalanynál egyébként súlyos lefolyású COVID-19 alakult ki, ám közülük mindenki csak a placebót kapta meg. A vakcina tehát 100 százalékban megelőzte a súlyos eseteket a beoltottak körében. A gyógyszergyártó szerint vakcinájuk életkortól, nemzetiségtől és nemtől függetlenül védelmet nyújt afertőzésellen. Az oltóanyag sürgősségi engedélyeztetéséről várhatóan december 17-én dönhet az amerikai hatóság.

