Koronavírus: ekkor nyílhatnak meg Európa határai

Koronavírus: mi lesz turizmussal? A válaszért kattintson ide!

A határzárak feloldásával kapcsolatban Luigi Di Maio olasz külügyminiszter azt javasolja, hogy az Európai Unió (EU) tagállamai egyidejűleg nyissák meg határaikat. Így ugyanis a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása után mindenhol egyszerre indulhatna újra az idegenforgalom, és elkerülhetővé válna a turistákért folytatott versengés. Az olasz diplomácia vezetője azt szorgalmazza, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja. "Mivel Németország ezen a napon készül újra megnyitni határait, próbáljunk meg mindannyian egyszerre újraindulni" - fogalmazott a külügyminiszter. Közben azonban már Horvátország és Szlovénia is megnyitotta határait a turisták előtt, éjféltől pedig Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitják határaikat - ezek az országok azonban egyelőre csak egymás állampolgárai számára.

Már akár nyár elejétől utazhatunk Európán belül. Fotó: Getty Images

Egységes nyitásra lenne szükség

Az olaszok egyébként épp azt szeretnék elkerülni, hogy az EU tagországai között a turisták olyan kétirányú folyosókon mozogjanak, amelyek más országokat kizárnak. Az olasz külügyminiszter elmondása szerint osztrák kollegájától, Alexander Schallenbergtől már ígéretet kapott arra, hogy Ausztria átengedi majd Olaszország felé a német turistákat - ez azért is fontos, mert tavaly a németek tették ki az Olaszországba utazók több mint 27 százalékát. Bár a koronavírus-járvány miatt idén valószínűleg kevesebben kelnek majd útra, az olaszok továbbra is nagyon bíznak a turistákban. Az északkeleti Veneto tartomány kormányzója, Luca Zaia például korábban úgy nyilatkozott a témáról, hogy az osztrák és német törzsközönség érkezése nélkül az idei nyári szezon megsemmisül a régióban.

A legtöbben belföldön nyaralnak idén

Az olasz külügyminiszter kiemelte, hogy mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy a turisták minőségi vendéglátásban részesüljenek és biztonságban érezzék magukat a koronavírus-járvány által erősen sújtott országban. Az olaszoknak azonban azt javasolta Luigi Di Maio, hogy ők idén nyáron inkább belföldi úticélokat válasszanak, így is támogatva a helyi idegenforgalmat.

Hasonló javaslatot tett Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök is: ő konkrétan óva intette honfitársait a külföldi nyaralástól. Ennek hátterében azonban nem feltétlenül a helyi vendéglátó szektor támogatása áll, sokkal inkább az, hogy ne hurcolhassák be újra az új kórokozót. "Emlékszünk rá, hogy a fertőzést külföldről hurcolták be, ezért célszerűnek tartjuk a külföldi turistautaktól való tartózkodást" - fogalmazott. A koronavírus-járvány egyébként a magyarok utazási terveit is felülírta. Úgy tűnik, idén nyáron csak kevesen vállalják be a külföldi utazásokat, és inkább vidékre utaznának a magyarok a tengerpartok helyett.

Május végén újranyílik a horvát határ a magyarok előtt - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!