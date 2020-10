Koronavírus: bezártak a boltok a szomszédban

Szlovéniában egy héttel meghosszabbították a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló járványügyi intézkedéseket. Erről Janez Jansa miniszterelnök kormánya hajnalban hozott döntést.

Szigorú szabályok

A koronavírus elleni védekezést szolgáló döntés értelmében szombattól egy hétig érvényben marad a hat főnél nagyobb csoportosulásokra vonatkozó tilalom, továbbra sem nyithatnak ki a nem alapvető fontosságú cikkeket forgalmazó boltok, a vendéglátóhelyek és a szállodák, valamint a fodrász- és szépségszalonok, illetve néhány kivétellel az óvodák is zárva tartanak.

Várhatóan 7-10 napon belül enyhíteni lehet a korlátozásokon. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az új típusú koronavírus elleni küzdelem részeként érvényben marad az az éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom is, az általános iskolákban pedig meghosszabbítják az őszi szünetet. Múlt hétfőtől egyébként - az elemi iskolák alsó tagozatos osztályai kivitelével - távoktatásra álltak át az intézmények. A kormányfő Twitter-oldalán azt írta, hogy amennyiben az állampolgárok viselkedésükkel támogatják az egészségügyi szakemberek törekvéséit, várhatóan 7-10 napon belül enyhíteni lehet a korlátozásokon.

Ukrajnában gyorsul a járvány

Ismét gyorsult a járvány Ukrajnában. Az egy nap alatt azonosított koronavírus-fertőzöttek száma péntekre 8 ezer fölé emelkedett, az új kór megjelenése óta regisztrált halottak száma pedig átlépte a 7 ezret. Az elhalálozások napi száma ismét rekordot döntött, tegnap ugyanis 173-an vesztették életüket.

A kormány péntekre felülvizsgálta a települések és régiók koronavírus-helyzet szerinti színes besorolását, és a legsúlyosabb, vörös zónába sorolta egyebek mellett Kárpátalján Ungvárt, Beregszászt és az ungvári járást is. Az ország legfertőzöttebb területének számító főváros, Kijev továbbra is "narancs" maradt. A vörös besorolású helyeken be kell zárni az iskolákat, le kell állítani a közösségi közlekedést és nem tarthatók tömegrendezvények sem.

